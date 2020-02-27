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埃及聖䴉「激增至3000巢、8000隻」囂張侵佔全台棲地　專家怒拼2絕招消滅

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▲▼ 埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲五股巢區空拍。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

林務局今（27日）指出，外來入侵鳥種埃及聖䴉繁殖季又即將開始，將結合已有埃及聖䴉分布的所有縣市政府分進合擊，利用生殖控制及成鳥移除2種方式，全面啟動埃及聖䴉移除，計畫在短期內壓制埃及聖䴉族群擴張，並逐年清除族群，以避免持續擴張的埃及聖䴉對本土動物與生態環境造成危害。

埃及聖䴉原產於非洲及中東，40年前國內首次被引進於私人動物園展示，後因意外造成逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊記錄。因為適應良好且無天敵，族群量逐年增長，目前已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，更進一步往內陸低海拔山區逼近，全台僅剩花蓮、台東兩縣市尚未有埃及聖䴉入侵，林務局從近2年巢區巢位數目推估，全台族群數量粗估約3000巢、8000隻。

請繼續往下閱讀...

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲埃及聖䴉巢區位於樹冠頂端難以接近。（圖／林務局提供）

林務局表示，這種有著黑色彎曲嘴喙的白色大鳥，和本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，已開始競爭排擠本土原生鷺科鳥類的生存資源，也可能對被其取食的物種造成危害；牠們大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，從而破壞植被覆蓋，甚至可能因下田覓食行為造成農業損失，移除已有迫切必要，且必須長期、持續地移除蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量如此龐大的埃及聖䴉。

林務局表示，長期監控埃及聖䴉在台灣的分布狀況和生態習性，在確認埃及聖䴉已因族群快速增加而有影響本土生態風險後，107年決定積極移除，也逐步研究及改良因地制宜的各種移除方法。108年起掌握其習性、繁殖巢位並分析各種移除方法的成效後，明確設定「生殖控制」及「成鳥移除」2項策略，委託專業廠商進行生殖控制，移除所有發現巢區的鳥蛋及雛鳥；並搭配陷阱、架網等方式捕捉巢區成鳥。

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲埃及聖䴉侵占本土鷺科鳥類棲地。（圖／林務局提供）

不只這樣，林務局指出，更進一步與警政單位協商，在符合槍枝管制等法規的前提下，採用國外普遍實施的射擊移除方式，使用合法的十字弓、魚箭槍、獵弓及空氣槍，並委請原住民獵人夥伴使用其持有之合法自製獵槍，提升移除效率。

根據林務局統計108年的移除成果，生殖控制部份，在台北關渡、新北五股、雲林口湖、彰化芳苑、嘉義東石、嘉義布袋及屏東林邊等主要巢區，共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥；成鳥移除部分，共移除了825隻成鳥與398隻在巢區附近出沒的亞成鳥。在這些成果中，受委託的原住民獵人在下半年就移除了812隻成鳥，顯示射擊的確是十分有效率的移除方式。

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲▼原住民族獵人追蹤並取回擊中之埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

埃及聖䴉是古埃及神話中智慧之神托特的原型，極為聰明、視覺敏銳、警覺性高，成鳥在下網或槍隻擊發後即會飛逃、四散躲藏；另外牠們也常選擇隱蔽、難以接近的巢區，所以一旦入侵建立穩定族群後，非常難以移除。以法國移除西部地區埃及聖䴉的經驗來說，在2006年觀察到超過1700巢、估計5000 隻以上的埃及聖䴉，自2007年起採槍枝射擊成鳥與破壞鳥蛋兩種移除方式，至2013年、花了整整7年時間，野外數量才下降至280至300巢。

林務局在108年獲致初步成果後強調，今年起加大移除量能，進一步納入各地縣市政府及保育團體，分頭利用在地優勢進行埃及聖䴉的巢區監測及族群追蹤，希望不要遺漏任何群聚過夜位置及巢區，發現巢區後將立即移除所有的蛋及雛鳥。林務局所屬各林區管理處也由森林護管員組成移除小隊，配合北中南不同地區已組成的原住民獵人移除團隊，持續在各個埃及聖䴉出沒地點搜尋追蹤，發揮精準的射擊技巧移除成鳥。

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

▲▼埃及聖䴉容易驚飛四散（上）、埃及聖䴉停棲位置難以接近（下）。（圖／林務局提供）

▲▼埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

林務局呼籲，現在時節進入初春，已經可以觀察到埃及聖䴉在各地的春耕水田中積極覓食，而且也開始有個體聚集，推測今年的繁殖期就要開始了，一旦發現埃及聖䴉出沒或觀察到任何可能的埃及聖䴉巢區，都可即時到「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁通報。

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