林務局年報竟成「追女友神器」...笑翻眾人！網：沒交到可申請國賠？

▲林務局推出實體版年報。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



記者許展溢／台北報導

林務局近年每年推出的年曆、月曆都大受好評，尤其講究質感，吸引民眾瘋搶。現在也對年報大改造，官方臉書PO出照片後，許多人留言，太美了、這個可以。林務局小編還表示，這本刊物能幫你交到女朋友，有網友看了問，交不到可以申請國賠？笑翻眾人。

林務局表示，別以為公家機關的年報很無聊，年報是將專業知識端出來，要讓大家腦袋超性感，比研究GQ、VOGUE更有用。有別於以往，107年的年報分成5個篇章，呈現台灣森林現況及林業工作，特別委託Re-lab將資訊圖表化，讓公部門、研究者、一般民眾更認識台灣森林樣貌與林務發展。

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▲許多網友看了林務局年報直呼太美要收藏。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



林務局指出，這本年報內容包括綠色保育標章認證，成功保育了30幾種物種，蜜源森林分布、18個國家森林遊樂區，還有最熱門的各項資訊。Re-lab也在臉書提到，年報主題為重新拜訪森林，尤其台灣有6成以上的土地都被山林覆蓋，但你還記得上次親近森林是甚麼時候嗎？

▲▼林務局以「人與森林的關係」為軸線，重整資訊圖的主要架構。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



Re-lab說明，隨著生活越來越便利，與森林的距離卻反而越來越遠，對於森林的想像也愈發貧乏，且為維護台灣山林的永續，林務局其實做非常多努力，但許多民眾並不知情。加上過去年報多以「各局處做了什麼事」的方式呈現，大家不理解林務局整體方針，也對許多關鍵成果無感。因此本次改造的重點，在於重塑民眾閱讀資訊的體驗，讓大家理解「為什麼要這樣做」，以「人與森林的關係」為軸線，重整資訊圖的主要架構，讓民眾了解環境面臨的境挑戰，重新認識與親近森林的美好模樣。

▲▼林務局臉書揭露此年報訊息後，有網友說「這個很可以」。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



林務局臉書揭露此年報訊息後，不少網友留言「太美」、「這個很可以」、「美翻」、「可以收藏」、「超美」、「超有質感」、「想要」，還有人說「第一次想要政府機關的年報」。小編提到，「什麼刊物能幫你交到女朋友？當然是林務局年報啊！」，也讓網友看到說「我要交女友神器」，但有網友留言「買了沒交到女友可申請國賠嗎？」。

林務局向《ETtoday新聞雲》表示，其實每年都有出年報，也有販售，但內容制式，只是這次年報內容資訊圖表設計的比較多。

若想收藏超美實體年報，可到國家書店或五南文化廣場購買。

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