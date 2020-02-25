好奇27歲友「沒汽車沒房、存款僅10萬」算慘嗎？　網見一條件噓爆：勝利組啦

▲原PO有10萬存款。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人對於「人生勝利組」的定義不盡相同，有人追求年收破百萬，也有人認為成家生子後人生就圓滿了。一名網友就好奇，現年27歲的好友存款僅10萬多塊，名下也沒有房產，還有女友要照顧，好奇這樣的現況是否算慘？然而貼文一出，不少人反認為這是炫耀文無誤。

一名網友在PTT八卦版上發文，他表示自己有位朋友今年27歲，住在台北市，但是打開存簿，裡頭只有10萬元加一點零頭的存款。朋友雖然沒有背債，但名下沒有房產也沒有汽車，僅靠著一台機車打遍天下，目前身邊也有女友要陪要花，讓原PO好奇「這樣算很慘嗎？」

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不過貼文一出，鄉民們留言認為，在這個年代沒有負債就很好了，「我36歲，存款不到2萬」、「沒負債可以了啦，錢只要有工作就能存」、「家裡有房子就可以」、「有女友還能存10萬，也太猛了」、「32歲，負債15萬，還在找新工作」。

▲網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

其他人則哭暈表示，原PO朋友有女友就可以算是人生勝利組了，「有女友還來這裡發文？是炫耀吧」、「有女友還來諷刺鄉民」、「有女友就贏了」、「有女友羨慕噓」。

此外，說到存款，不少人大推「365無痛存錢法」，也就是第1天存1元、第2天存2元，以此類推，到了第365天存365元，一年累積下來就可以存到6萬6795元。另一種則是先存錢再花錢的「333原則」，也就是把收入分為生活消費、儲蓄理財和緊急預備金三份，適合正要開始存錢的初級者。

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