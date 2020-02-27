怕死新冠肺炎！不出門「購物慾有變低？」　網點破真相…笑噴：在家狂手滑

▲防範新冠肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）擴散，影響了每個人的生活。有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「最近購物慾有因為武漢肺炎降低嗎？」說他本來要出國的行程被打亂了，但若要國內旅遊或逛街，也不太敢去人多的地方，便好奇問其他人購物慾有沒有因此降低，「例如，反正也不會出去玩了，乾脆把錢省下來不買衣服。」

結果一看到貼文，其他網友馬上直呼「沒有」，「沒有，行程延後到暑假而已」、「延後而已+1 XD」、「千萬別質疑女孩兒的購物慾」、「沒有，因為連淘寶都不能出貨了，手癢止不住，更想買。」

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▲網友紛紛表示，窩在家花得更多。（示意圖／Pixabay）

更多人則是直接點破真相，「狂網購XD」、「沒有，反而在家無聊網購買的更多」、「沒有，網購的慾望直線上升」、「沒有，寒假不能出門害我網購破萬」、「瘋狂手滑」、「瘋狂網購」、「歐元超低歐洲網購啊！」

另外也有人表示，「有，以前愛買的連線全部拒看，不支持去疫區代購、把危險帶回來的賣家」、「（購物慾）降低很多，只買吃的，衛生紙和口罩」、「完全沒物慾～～超省」、「前兩天去好市多一樣塞爆」、「有投資因為美股這幾天跳水都不敢花錢了QQ。」

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