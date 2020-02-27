行動醫療全面消毒+口罩輕鬆買　嘉縣衛生所假日不打烊

▲嘉縣衛生所假日不打烊方便民眾買口罩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「新冠肺炎」（COVID-19，新冠病毒）疫情持續升溫，衛生局啟動「安心」配套服務，除了日前完成的3+1行動醫療車輛及醫療設備完成全面消毒外，衛生所假日不打烊，便利鄉親「發售口罩」，落實各活動現場額溫量測及手部消毒，提供鄉親「安心」服務。

▲嘉縣行動醫療全面消毒，假日也提供服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因應疫情需求擔憂口罩買不到，衛生所也犧牲假日提供口罩販售，有六腳鄉、梅山鄉、阿里山鄉等偏遠地區；衛生所也結合無醫村巡迴醫療點提供口罩配送販賣，目前嘉義縣各衛生所供應口罩無虞，可持健保卡前往購買。

縣長翁章梁表示，為提供民眾「安心」受檢環境，衛生局日前已完成3+1相關清潔消毒工作，衛生所也犧牲假日提供口罩販售。提醒大家養成用肥皂勤洗手習慣、減少觸摸眼鼻口、並盡量少出入人多的地方。做好個人清潔衛生與健康管理，仍是最基本的防疫作為。

衛生局代理局長趙紋華說，如果遇到咳嗽、發燒等症狀，請立即就醫或撥打1922防疫專線。居家檢疫或居家隔離的鄉親，應遵守14天的自我隔離規定，切勿社區趴趴走，衛生局會密切關注疫情。希望所有鄉親，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。

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