吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

▲英國男子納丁吃下埋了一年的麥當勞套餐。（圖／達志影像／美聯社）
記者康心禹／綜合報導
英國南約克郡（South Yorkshire）的男子納丁（Matt Nadin）在2018年的11月買了麥當勞（McDonald's）巨無霸套餐（包含漢堡、薯條和巧克力奶昔），接著裝進塑膠容器內之後埋在朋友家的後院；日前恰逢納丁40歲生日，他特地把埋在土裡的食物挖出來，打算吃一頓特別的生日大餐。
據英國《鏡報》報導，納丁原本打算在去年11月過40歲生日時將其挖出，以此作為一種特殊的慶生方式，但直到本月初才抽出時間挖出了這個容器，他拿出巨無霸套餐後，發現裡面的漢堡已經鬆垂下陷，一些炸薯條已經發霉變綠，而奶昔則成了塊狀，並且還起了一種奇怪的泡沫。
納丁說，「炸薯條太可怕了，根本就沒有一點水分，漢堡實際上還不錯，下表面還很濕軟，生菜吃起來變質了，但肉只是變硬了，奶昔起了一些泡沫，吃起來像水果冰沙一樣怪異。」
納丁花了大約20分鐘的時間才把所有過期餐點都吃了下去，儘管不斷打嗝和作嘔，但還是完成了這項任務，事後還說「沒想像中的糟糕」。他承認自己曾一度對這種味道感到噁心，但不知為何他那強壯的胃成功壓下了這種味道，因此最後才沒有嘔吐，
Matt Nadin, 14 ay önce plastik kap içinde bahçesine gömdüğü McDonals menüsünü doğum gününde geri çıkarıp yedi. Yıllardır bunu yapmayı düşündüğünü söyleyen Nadin'e göre ette herhangi bir bozulma yok. Patatesler ve içecek hafif küflenmiş. pic.twitter.com/7j9jYyrY9S— Ivır Zıvır Haberler (@ivirzivirhaber) February 22, 2020