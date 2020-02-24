吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

▲英國男子納丁吃下埋了一年的麥當勞套餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

英國南約克郡（South Yorkshire）的男子納丁（Matt Nadin）在2018年的11月買了麥當勞（McDonald's）巨無霸套餐（包含漢堡、薯條和巧克力奶昔），接著裝進塑膠容器內之後埋在朋友家的後院；日前恰逢納丁40歲生日，他特地把埋在土裡的食物挖出來，打算吃一頓特別的生日大餐。

據英國《鏡報》報導，納丁原本打算在去年11月過40歲生日時將其挖出，以此作為一種特殊的慶生方式，但直到本月初才抽出時間挖出了這個容器，他拿出巨無霸套餐後，發現裡面的漢堡已經鬆垂下陷，一些炸薯條已經發霉變綠，而奶昔則成了塊狀，並且還起了一種奇怪的泡沫。

納丁說，「炸薯條太可怕了，根本就沒有一點水分，漢堡實際上還不錯，下表面還很濕軟，生菜吃起來變質了，但肉只是變硬了，奶昔起了一些泡沫，吃起來像水果冰沙一樣怪異。」

納丁花了大約20分鐘的時間才把所有過期餐點都吃了下去，儘管不斷打嗝和作嘔，但還是完成了這項任務，事後還說「沒想像中的糟糕」。他承認自己曾一度對這種味道感到噁心，但不知為何他那強壯的胃成功壓下了這種味道，因此最後才沒有嘔吐，