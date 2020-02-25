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麥當勞埋地14個月！薯條發霉變綠、奶昔結塊　他邊吞邊嘔：沒想像中那麼糟

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埋在地下14個月的麥當勞你敢嘗試嗎？示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

▲埋在地下14個月的麥當勞你敢嘗試嗎？示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國男子納丁（Matt Nadin）送給自己的40歲生日禮物是「麥當勞大麥克套餐」，值得關注的是，這份套餐埋在地下整整14個月，挖出來後薯條早已發霉變綠，奶昔成了塊狀；不過他吃完後大讚，「沒有想像中糟糕。」在短短20分鐘內完食。

根據英國《鏡報》報導，納丁於2018年11月買了一份麥當勞巨無霸套餐，裡面餐點包含了漢堡、薯條以及巧克力奶昔，之後竟突發奇想，將套餐裝進容器內後，埋在朋友家的後院；原本應該於2019年開挖，卻延遲了2個月，近日他終於把「生日大餐」挖出享用。

（圖／翻攝自推特）

從照片中可以看見，薯條發霉出現灰綠色，且整條乾乾的沒有水分，而漢堡外觀塌陷，裡面的生菜全都爛爛的，更恐怖的是奶昔，結塊就算了，上面還有一層白色物質。沒想到納丁沒在怕，將食物一口氣吃進肚子裡，雖然奇怪的味道使他猛反胃、打嗝，但仍於20分鐘內完食。

納丁表示，自己從大學開始就喜歡挑戰奇怪的食物，不過從沒有因為這樣吃壞過肚子，整體來說，漢堡沒有想像中糟糕，只是肉變很硬，但薯條跟奶昔吃起來真的蠻奇怪的，吃到一半時曾一度覺得噁心想吐。

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