開學日全台578學生發燒　防疫物資3/2前到位、3月再送9.4萬公升酒精

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高中以下學生昨（25日）開學，根據教育部統計，全國有578名學生因發燒而隔離。教育部長潘文忠指出，校方都依照防疫SOP，將發燒學生安排在隔離教室，再通知家長安排學生就醫，學校都能充分進行防疫準備工作。

潘文忠今日在部務會報前受訪時表示，為讓防疫物資能盡速抵達各學校，目前2.5萬支額溫槍分兩批送達，第一批1萬2500支已送到學校，第二批會在3月2日陸續送達，此外，645萬片備用口罩以及8.4萬公升酒精也已送達，3月開始每月則再送9.4萬公升酒精到各校，確保師生健康。

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▲潘文忠指出，首批1萬2500支額溫槍已在開學前送達，另一批額溫槍也將在下周陸續送達。（圖／記者李毓康攝）

對於新北市長侯友宜下令新北市各級學校短期內取消畢業旅行，避免群聚感染，潘文忠指出，教育部在2月中旬曾發布疫情期間校外教學的注意事項，要不要舉行畢業旅行，由各校自己決定，但目前疫情不穩定，各縣市應採取審慎防疫措施，教育部也尊重地方政府考量，若因疫情疑慮，可先考慮延緩辦理，以照顧學童安全為優先。

另外，針對有部分私立學校反應沒領到額溫槍，潘文忠表示，防疫物資不分公立或私立，這次一共採購2.5萬支額溫槍，因為量太大，廠商無法一次提供，預計在下周，第2批1萬2500支額溫槍就會送到各校，依照學校規模不同而分配，全力支援學校。





▲▼潘文忠表示，防疫物資不分公立或私立，將依照學校規模不同而分配，全力支援學校。（圖／記者李毓康攝）