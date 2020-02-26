辣模被困武漢！直擊第33天慘況「已經沒肉吃了」...村民偷去買菜慘被拘留

▲ Rainbow在IG分享所見所聞。（圖／翻攝自IG／annabella.woo）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港模特胡淽喬（前名：胡心諾Rainbow）至今依然被困在武漢，身處離市中心1小時車程的鄉鎮，不時在IG直擊當地情況。她近日po文稱，她所在的村中已很難可以找人代購到肉了，有些家庭甚至已經沒有肉吃；聽說鄰村的村民偷偷出去買菜，被抓了去拘留14天。

Rainbow在IG直擊武漢封城第33天的情況，稱今天天氣暖和，可以不用穿羽絨衣了，一天不解封，一天也要留在這裡，「我帶來的只有冬天的衣物，幸好我比較怕冷，這邊春天應該還可以穿衛衣長褲。」

▲ Rainbow曾在顯示動態po文，稱武漢人走到哪都像喪屍一樣。（圖／翻攝自IG／annabella.woo）

她還表示，「我住的村代購都是只能買簡單的蔬菜，薯仔、蘿蔔、大白菜？！很難買到肉 。。。又不能自己出去買，都是居民想辦法買吃的；聽說鄰村的村民偷偷出去買餸（買菜），被抓了去拘留14天。。。。 幸好在農村鄰居有養雞才拿到十隻雞，還有一箱土雞蛋。而且村民會去河抓魚/有魚塘養魚，至少現在我每餐都有肉，四餸一湯，已經算很好了，有些家庭甚至沒有肉吃！」

在新冠肺炎爆發初期，Rainbow為了陪伴男友，自願留在疫區不回香港，期間不時在IG更新自己和當地的最新情況，以及報平安。她在「武漢封城第24日」的貼文中，分享在當地看到的人情味，包括有村民會把自己種的花生分享給大家；超市不能買菜，沒有菜的話去鄰居門前通知一聲，就可以去田裡採個菜，鄰里守望相助等。

面對封城的境遇，她感慨的說，「生活不可能像你想像的那麼好，但也不會像你想像的那麼糟。人的脆弱和堅強都超乎自己的想像。」

▼ Rainbow至今依然被困在武漢。（圖／翻攝自IG／annabella.woo）