　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

▲自助餐是很多外食族的好選擇。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃飯時間到了，許多人喜歡吃可以自己選菜的自助餐。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「敢喝自助餐的湯的是不是白癡」，說他正在吃自助餐，發現湯鍋就放在角落，但蓋子也沒關，就隨便給客人喝，「有個人在湯鍋打噴嚏的話不就全部都下去了？」所以才會問敢喝自助餐的湯的是不是白癡。

看到貼文後，就有一名網友回文直呼，「敢吃自助餐就很白癡了」，說他曾在自助餐用餐，親眼看到大老鼠跑過去，廚師用大鍋子炒菜、掉出來還撿起來丟回去，有些沒衛生的廚師還會叼根菸煮，「阿桑洗菜跟洗布拉甲一樣亂搓亂柔，一桶水洗菜又洗食材，邊洗邊大聲聊天，處理食材的過程真的令人作嘔。」

請繼續往下閱讀...

不只前置作業讓他看傻眼，「（工作人員）端菜到前台，手指還會插進去，放完還舔一下大拇指，X！」而算錢的除了算錢，幫忙剪雞排、剁排骨之後，「那把（剪雞排的）剪刀還跟奇異筆放在筆筒裡。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼上班族,社畜,工作,吃飯,狼吞虎嚥,壓力,緊張,抱怨,煩惱,加班。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲外食族常常有營養不均衡的問題。（示意圖／pakutaso）

話題吸引其他人熱論，不少人相當有同感，「真的超噁，尤其學生餐廳的統（桶）湯」、「自助餐本身我就不敢吃了，自從看過某些人夾菜的方式之後」、「看過流浪漢舀湯喝，從此就不喝了」、「看過舀湯裝太滿流出來，經過那個人的手再流回那鍋湯裡，從此再也不喝自助餐的湯」、「湯基本上就是剩料的高湯，真正髒的是很多人都會舀到手再流回去。」

不過也有網友表示，「你這間也太誇張了，」、「餐廳都這樣，好幾百好幾千的也不會好到哪去，自以為，要乾淨自己煮」、「不會啊！我家附近有間小間的就很乾淨」、「看店家吧？我阿姨開了10年還是超注重衛生」、「有時候也要看客人素質，我就吃過明明店家明亮乾淨，炒菜的還戴口罩、收錢的戴手套，顧客大媽硬是邊夾菜邊大聲講電話狂噴口水，然後裝湯裝到潑出來……」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
第24例北部女感染來源宣布「結案」！大女兒列極可能病例
快訊／轎車「未依號誌」左轉　淡水21歲女大生騎車衝撞亡
台北市跟進！高中以下畢業旅行、校慶、園遊會全延至5/4後舉行
快訊／激增速度驚人！南韓新增115例確診　境內累計1261人
妻遭大車「夾成鐵餅」…2娃輕傷關鍵曝光　夫悲痛回事故地招魂
伊朗衛生部副部長記者會狂咳！確診前「猛擦汗話都說不完」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

個性太獨立慘被渣男分手　傻女孩隨時謹記：永遠要先取悅自己

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

白沙屯媽祖進香北港有變數　朝天宮防疫措施嚴謹以待

吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

零安樂死「浪浪數量狂增」！陳吉仲：要思考政策對保護動物好不好

抵抗肺炎家長免驚！金門縣府備2萬片口罩入校園　編撰防疫手冊積極衛教

賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

個性太獨立慘被渣男分手　傻女孩隨時謹記：永遠要先取悅自己

搬新家2周「東曬無極限直射」　他怨：無法曬棉被！網一看…直接剔除

「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

幫黑幼犬拍紀錄照　2個月發現牠「巨大差異」當場嚇壞

助台商抗擊疫情影響　江蘇推10項針對性措施

台南公布虐嬰3人姓名　「強吻童」是大學生！網友肉搜發照：改名也沒用

新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

桃議長邱奕勝拜訪藍委　透露鄉親或黨有需要「不排除」選市長

狂！請老鷹幫拔牙不用1秒　7歲訓鷹師「屎面→燦笑」

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

俄羅斯到底強在哪？　內行人「2字」解密：他們真的夠狠！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

生活熱門新聞

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

快訊／新冠肺炎再添1例！

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

非法外籍看護遭傳染將公布活動足跡

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

更多熱門

相關新聞

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，帶來的影響不計其數。有鄉民就在PTT的Stock板上請益「此次肺炎是否引爆下一波經（應為：金）融危機？」話題引發一名網友回文，「我想股版的人可能都離產線比較遠，所以沒有感到最近台灣真實生產的情況」，分享以他在品牌廠看到的情況。

他揭「下機→居家檢疫14天出關」全紀錄

他揭「下機→居家檢疫14天出關」全紀錄

口罩一片5元　他搬經濟學：遠超帳面價格

口罩一片5元　他搬經濟學：遠超帳面價格

班導分享開學日防疫心得：真的累爆

班導分享開學日防疫心得：真的累爆

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

關鍵字：

自助餐衛生PTT

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面