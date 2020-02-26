吃自助餐…湯鍋隨便放角落「打噴嚏全下去」噁爆！網喊小case：敢吃是勇者

▲自助餐是很多外食族的好選擇。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃飯時間到了，許多人喜歡吃可以自己選菜的自助餐。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「敢喝自助餐的湯的是不是白癡」，說他正在吃自助餐，發現湯鍋就放在角落，但蓋子也沒關，就隨便給客人喝，「有個人在湯鍋打噴嚏的話不就全部都下去了？」所以才會問敢喝自助餐的湯的是不是白癡。

看到貼文後，就有一名網友回文直呼，「敢吃自助餐就很白癡了」，說他曾在自助餐用餐，親眼看到大老鼠跑過去，廚師用大鍋子炒菜、掉出來還撿起來丟回去，有些沒衛生的廚師還會叼根菸煮，「阿桑洗菜跟洗布拉甲一樣亂搓亂柔，一桶水洗菜又洗食材，邊洗邊大聲聊天，處理食材的過程真的令人作嘔。」

請繼續往下閱讀...

不只前置作業讓他看傻眼，「（工作人員）端菜到前台，手指還會插進去，放完還舔一下大拇指，X！」而算錢的除了算錢，幫忙剪雞排、剁排骨之後，「那把（剪雞排的）剪刀還跟奇異筆放在筆筒裡。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲外食族常常有營養不均衡的問題。（示意圖／pakutaso）

話題吸引其他人熱論，不少人相當有同感，「真的超噁，尤其學生餐廳的統（桶）湯」、「自助餐本身我就不敢吃了，自從看過某些人夾菜的方式之後」、「看過流浪漢舀湯喝，從此就不喝了」、「看過舀湯裝太滿流出來，經過那個人的手再流回那鍋湯裡，從此再也不喝自助餐的湯」、「湯基本上就是剩料的高湯，真正髒的是很多人都會舀到手再流回去。」

不過也有網友表示，「你這間也太誇張了，」、「餐廳都這樣，好幾百好幾千的也不會好到哪去，自以為，要乾淨自己煮」、「不會啊！我家附近有間小間的就很乾淨」、「看店家吧？我阿姨開了10年還是超注重衛生」、「有時候也要看客人素質，我就吃過明明店家明亮乾淨，炒菜的還戴口罩、收錢的戴手套，顧客大媽硬是邊夾菜邊大聲講電話狂噴口水，然後裝湯裝到潑出來……」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！