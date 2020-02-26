品牌廠產線「庫存到極限」…耗材也開始缺！網憂金融危機：崩盤躲不了

▲新冠肺炎日趨嚴重，民眾戴上口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，帶來的影響不計其數。有鄉民就在PTT的Stock板上請益「此次肺炎是否引爆下一波經（應為：金）融危機？」話題引發一名網友回文，「我想股版的人可能都離產線比較遠，所以沒有感到最近台灣真實生產的情況」，分享以他在品牌廠看到的情況。

這位網友回文中指出，過完年後的3個禮拜，公司裡最痛苦的人就是採購跟生管，因為每天都缺料、每天都在找料，「雖然中國跟台灣貨運沒停，可是因為停工，就算大陸廠家年前會有些庫存，可是到現在也都到了極限了。」換句話說，現在什麼料都開始缺了，「不要以為台灣只缺口罩酒精。」

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原PO說得更明白，現在機構件缺、PCB缺、大型電子零件缺，甚至連電容都缺，「一個產品，貴的雖然是IC，可是你單一顆IC你能做什麼產品？缺一個料就可能停線，停線就不會拉料，這是連鎖的。」

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▲不少人都擔心新冠肺炎會引爆下一波金融危機。（示意圖／記者湯興漢攝）

另外他也聽到，除了生產材料缺，現在連耗材也缺，像是橡膠手套等等，無塵室的耗材也都找不到料了。「中國如果復工狀態不佳，台灣的工廠可能也都要開始停擺了」，最後原PO也說自己最擔心的是日本疫情沒控制好，「如果日本疫情沒控制好，也開始停工的話，那影響更大了。我們只能期待這波疫情趕快平息。」

看到貼文後，就有不少人留言證實缺料，「我知道的是傳產更慘了」、「我們公司口罩手套供應目前只能撐到3月底」、「我們家原本3月到港的貨櫃，現在不知延到猴年馬月了」、「跟主管討論，備料大概只能撐2個月，系統廠需要的料太多了」、「沒料+1，沒員工，彩盒廠也沒開。想出貨都出不了」、「你說的是真的，目前復工最多2成，但缺料嚴重，下週人變多但沒料開始斷線，然後群聚風險高。」

其他網友也紛紛熱議，「料不夠是預期中的……但是股價不知道何時會反應@@」、「缺料股價飛高高？有已經開始崩的股票嗎」、「這次崩盤看起來躲不了……大家自己做好準備……多頭這麼多年……多多保守安全一點，少賺一年不會死」、「正解，一直漲真的是有病。不要被外資騙進去洗地。」

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