區公所幫倒垃圾！　他揭「下機→居家檢疫14天出關」全紀錄：苦悶但值得

▲ 網友隔離14天後平安出關 。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

除了有中港澳旅遊史外，明（27日）起自南韓入境的民眾也需要居家檢疫14日。有網友就記錄了和太太關在家14天的過程和心得，坦言完全不出門真的很悶，不過能夠因此保障其他人的安全還是很值得，看到大批防疫人員堅守崗位努力協助，心中亦充滿感激之情。

一名男網友25日在PTT新冠肺炎板分享他和太太居家檢疫的心得，原來他和太太月初在芬蘭度蜜月，預計10日結束假期返台。不料自10日起，凡是過境中港澳的民眾都需要居家檢疫14天，他們也無法取消班機，最後只好硬著頭皮回家。

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原PO回憶，當時香港機場人不多，他們全程也都有戴口罩，並且盡量減少和人群接觸的機會。他表示，在飛機上空服員就會發居家檢疫通知書給他們，下機後再把表單交給檢疫人員，對方會提醒要隔離到什麼時候。

▲桃機檢疫。（圖／讀者提供）

「可以感受防疫人員的辛苦，唯一可惜的是，沒有防疫配合的返家工具，防疫人員也僅說不建議搭大眾運輸工具。」原PO說，其實實際上還是有不少人是搭乘捷運和公車回家的，若當時有防疫計程車配合，會更好追蹤和消毒。

原PO說，回到家後，區公所每日都會打電話追蹤夫妻倆的狀況，還提供一個手機門號，若有異常狀況時可供聯繫。他表示，飲食的部分，有拜託父母把食材放在門口，他們之後再拿取；至於倒垃圾的部分，可以和區公所的人聯絡，「他們會派人在門口收取你的垃圾，如果有其他需求也可以跟他們講。」

▲原PO父母把食材放門口，他們再自己煮。（圖／翻攝自PTT）

原PO坦言，14天裡兩人就是在家裡忙忙工作、打打電玩，其實不能出門還真的是蠻悶的。不過無聊歸無聊，他認為這樣可以保障其他人的安全還是很值得的，同時也很感謝辛苦的防疫人員協助。

人夫在文末也貼出他們的冰箱和食物照，卻引來鄉民歪樓留言「在家瘋狂做菜」、「辛苦你了，恭喜出關」、「瘋狂做菜再來就是迎接新生命了」、「射手座，2038年考大學」、「區公所幫忙倒垃圾，服務真好」、「防疫寶寶+1」、「模範國民」。

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