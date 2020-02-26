一片5元…鄉民「台灣口罩全世界最便宜？」　他搬出經濟學：遠超帳面價格

▲有人在PTT上問卦「台灣口罩全世界最便宜？」（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦「台灣口罩全世界最便宜？」說新型冠狀病毒大爆發，全世界各國都鬧口罩荒，各國口罩價格也來到歷史新高，「唯獨一個鼻屎大的小國台灣，口罩市價竟然比疫情爆發前還要便宜」，讓他直呼「這真的他X有合理嗎？有八卦嗎？」話題吸引另一位網友回文，用經濟學解釋情況。

回文網友在貼文開頭就先指出「價格不能只看帳面數字。用帳面價格來看事情或說事情的政治人物是典型的政客。」接著表示，有一種經濟學非常非常重要的概念叫「機會成本」，這個機會成本才是真實的價格，「你花了多少資源（成本）去獲得這個產品？」

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原PO舉例，像是政府定價一條麵包可以用一天基本的工資糧票換，可是超市架上卻空空如也，麵包實際價格早就遠遠超出帳面價格。「口罩表面上是一片6元（現在應為5元），可是實際上買的人所花的時間成本，燃油成本遠超過6元」，更不用說生產者被逼用低於市價去生產，而結果就是供給遠低於需求。

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▲新冠肺炎疫情日趨嚴重，民眾紛紛戴口罩出門。（圖／記者林敬旻攝）

網友也說，其實歷史上很多例子都在說明、且證明由市場調節價格是最好的，第一是不會浪費，第二是不會缺貨，「民粹政府不會懂這些，他們在乎支持者觀感，而支持者絕大多是明明自由市場造就了今日台灣、卻口中說反共的同時骨子裡相信共產計畫經濟的一群人。」

他指出帳面價格的問題不只在此，像是軍費，帳面軍費在台灣這個狀況看起來不高，是因為政府用公權力逼著一群無法逃離兵役的人低於市價出賣勞力的結果，「台灣食物便宜，那是因為你已經繳稅給政府然後政府把你的稅金補貼給農民，實際上一點都不便宜。」

最後原PO也直指，「低於市價，必然有人付出這個差價，或無形中由買賣雙方負擔，而且實際負擔的部分往往高於沒有價格控制下的價格。」言下之意，一個5元的口罩，背後的成本已經遠遠超出帳面價格，留言處也有網友表示「台灣一個口罩真的算下來差不多平均要200-300塊，不信者恒不信。」

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▲網友用經濟學來討論，說口罩背後的機會成本一點都不便宜。（圖／記者周宸亘攝）

不過看到貼文後，就有網友表示不認同，「民主社會跟自由市場機制是兩件不一樣的事，國家要負責的不只是經濟，單從經濟的角度去分析一個制度是有點偏頗」、「這世界上沒有一個真的自由市場好嗎～都是在一定規則下在玩得好嗎」、「以這種完全自由市場論調來說，日本韓國不應該缺口罩啊，市價高漲不正是吸引廠更加努力生產的誘因嗎」、「又來個課本治國。」

還有人認為，「講的對一半，自由市場調節價格最好是對的，但問題是你經濟學讀一半，後面一堆理論研究告訴你一堆原因會造成市場失靈」、「什麼時候低於市價在生產了，胡說八道，再者口罩產業比起整個經濟體崩盤哪個重要？SARS時期的口罩荒都演給你看了，還在談理論」、「完全自由市場這東西可行的話不會一堆國家都有反壟斷法出來」、「我不覺得政府部門的人經濟理論沒學好。」

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