防衛費漲定了？駐日美軍司令：必須照東亞環境調整協定

▲駐日美軍司令史奈德表示，需要調整美軍駐留經費協定。（圖／達志影像／美聯社）



記者郭卉寧／綜合報導

美國與日本將進行「駐日美軍駐留經費」談判，但先前卻傳出美國有意要把日方負擔的金額從20億美元（約新台幣606億元）調升至80億美元（約新台幣2424億元），而日本則著手研擬應對方針拒絕此要求。對此，駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）表示，美日特別協定內的日方承擔經費比重已不再有效，「我們要依照東亞地區的形勢，調整協定內容。」

根據《共同社》報導，美日兩國最快在夏天啟動美軍駐留經費談判，由於美方有意調升日本所要負擔的費用，因此，日方日前也已著手討論應對方針，像是已在與美軍裝備共通化方面，支出鉅額的防衛費，且若美方要求負擔美軍戰略轟炸機等對日防衛作戰費用，就將以不符合美日特別協定的規定來拒絕。

對此，駐日美軍司令史奈德25日舉辦記者會表示，目前美日特別協定的日方負擔美軍駐留經費比重已經不再有效，「需要依照東亞地區的安全來調整協定內容。」他也指出，因為北韓核武及導彈的開發、中國頻繁的海洋活動，讓東亞的安全環境持續變化，所以「維持駐日美軍的及時應變，是不可或缺的事」。

另外，屬於日本領空，但美軍擁有管制權的「橫田空域」，也是航空業長年來都未能解決的課題。對此，史奈德表示，美方已經針對需求來變更運用方式，目前沒發生特別的問題，若是日本政府希望能拿回空域，「那就必須進行更高級別的談判」。