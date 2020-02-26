新冠肺炎病毒3大特性曝光　楊志良：可能20億人受感染

▲楊志良受訪談新冠肺炎。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，前衛生署長楊志良26日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時表示，H1N1感染力強，當年全球有5分之1的人被感染，大概是16、17億人，這次新冠肺炎目前看起來，可能要20億人受到感染。

楊志良指出，H1N1死亡率是0.02％，從17日公布的新冠肺炎死亡率資料來看，60歲以上死亡率偏高，80歲以上有慢性病較危險高達14.8％，75至79歲約8％。

從楊志良拿出的資料中可以看到，60歲以下死亡率偏低，60至69歲死亡率3.6％、50至59歲死亡率1.3％、40至49歲死亡率0.4；30至39歲、20至29歲、10至19歲死亡率0.2％，而0至9歲死亡率趨近於0％。

楊志良提到，大陸因量能不夠、隱瞞疫情等因素，死亡率高達3.17％，其他國家約1.33％，義大利以1.45％死亡率僅次於大陸，接著依序是韓國（0.99％）、日本（0.59％）、新加坡（0.00％），這樣的死亡率是H1N1死亡率0.02％的五至六倍以上，年輕族群被感染的機會很小，不用太過擔心。

楊志良說明，新冠病毒是非常成功的病毒，不像SARS很快把宿主「幹掉」，通常把宿主「幹掉」就沒辦法傳染；但新冠病毒感染率很高、潛伏期長、無症狀傳染，像11歲的孩童就是例子之一，當年SARS衝擊醫療體系，所以這次面對新冠肺炎，應該要保護好醫護人員。