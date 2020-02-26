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中華電供3,000組免費序號　讓居家隔離檢疫民眾不無聊

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲為了讓居家隔離檢疫民眾在家期間不無聊，中華電特別提供了3,000組免費序號、為期14天免費影音服務。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，有部分台灣人配合中央防疫政策，遵守規定於居家隔離或檢疫14天。為響應桃園市政府關懷居家隔離檢疫者在長達兩週的隔離時間依然能有豐富的生活品質，中華電信將提供3,000組序號14天的免費服務，讓居家隔離檢疫的市民宅在家裡也能透過中華電信所提供的影音平台，看電影、追劇、聽音樂，以及閱讀電子書，為隔離期間增添生活色彩。

在這14天的免費服務中，包含了Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流及Hami書城，民眾可先透過不同載具下載這些服務的APP，並輸入序號，即可免費使用14天，為隔離期間的生活創造輕鬆、充實的環境氛圍。

除此之外，中華電信也指出，在疫情期間，特別為全體國人推出了「家庭健康防疫專案」，讓民眾輕鬆透過網路申辦，在家防疫也能飆網，其中包含HiNet光世代智慧生活、i寶貝智慧音箱、進階型家用Wi-Fi、提供居家生理量測服務及線上衛教諮詢的健康雲，以上這些服務在二月底以前申辦皆可享有不同的折扣與優惠。

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