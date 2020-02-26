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「維和部隊將軍」又來了！單身婦要匯3萬換愛的禮物...保七警拉她回現實

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記者邱中岳／台北報導

1名婦人在臉書上認識1名自美國支援聯合國派駐中東的「將軍」，在將軍的甜言蜜語下婦人很快墜入情網，還向婦人表示要送30萬美金給婦人當見面禮，另一方面假扮貨物公司佯稱禮物卡海關，要匯3萬台幣才能通關，婦人不疑有他到銀行匯款，行員驚覺有異通知警方到場，及時阻止這場騙局。

警方調查，單身的50歲陳姓婦人，在臉書上認識1名自稱美國支援聯合國派駐中東維和部隊將軍John，在John的甜言蜜語下，陳婦很快墜入情網，John甚至還說為了表達心意，要寄一份「愛的禮物」到台灣給陳婦，且裡面還有30萬美金當作見面禮。

▲▼婦人深信將軍送的30萬元美金卡在海關，竟拿出全身上下僅剩的3萬元要匯款解套。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人深信將軍送的30萬元美金卡在海關，竟拿出全身上下僅剩的3萬元要匯款解套。（圖／記者邱中岳翻攝）

但另一方面陳婦又接獲貨運人員電話，聲稱禮物卡在海關，要求陳婦要先繳納3萬元台幣才可以放行，婦人也到台灣銀行準備進行匯款，但因不斷低頭滑手機引起行員注意，隨即通報派駐台銀的保七員警陳金霸、鄭勝輝前來關心瞭解。

▲▼婦人深信將軍送的30萬元美金卡在海關，竟拿出全身上下僅剩的3萬元要匯款解套。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團佯稱美國維和將軍送陳婦30萬美金，又扮物流公司聲稱禮物卡關要先付3萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現陳婦深信將軍要送給她30萬見面禮，且要求行員快點匯款，警方勸說「沒見過面，就要送妳30萬美金，天下沒有這麼好康的事情」，保七警員頻頻拿出案例解說，才讓婦人恍然大悟。

據悉，該名婦人因目前沒有工作，家中經濟環境又不好，身上的3萬元幾乎是總財產，所幸經過警方勸說後才保住，也特別呼籲民眾，詐騙集團往往塑造美好形象噓寒問暖，再謊稱送名貴禮物要運費為由騙取民眾匯款，希望民眾切誤受騙上當。

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