獨／不敢上學！17歲高職生「拒絕加入幫派」　慘遭20煞持刀押上山痛毆

記者邱中岳／新北報導

新北市1名高職生，寒假期間因拒絕學長邀約加入幫派，被認為講話很囂張，竟利用女同學約出該名高職生後強押上山，山上聚集20多名校外人士持刀械威脅並徒手痛毆高職生，造成身上多處瘀青，直到隔天晚上母親發現後報警處理。

42歲的姜姓母親出面痛控訴，就讀某商職的17歲愛子，因不愛唸書，又愛玩所以在校結交壞朋友，在學長相約「加入幫派」，兒子當場出言拒絕，對方認為姜說話囂張，竟遭對方利用女同學出面邀約，在17日凌晨1時許趁姜母睡著時出門。

▲姜姓高職生拒絕學長邀約加入幫派，遭20人押上山痛扁。（圖／記者邱中岳攝）

姜姓高職生表示，當晚趁姜母睡著後偷溜出門，在自家附近的水果攤上了對方的車子，直接被對方共10多人押上山，一下車發現山上竟聚集多達20多人，一群人亮出武士刀、棍棒威脅姜。

一群人開始對姜徒手毆打，造成姜牙齒、臉部受傷，對方一夥人打完姜後，還要姜加入幫派，但仍遭拒絕才作罷，把姜男載到桃園火車站要其自行搭車返家，而姜男返家後將自己反鎖在房間內整天不出門，直到母親邀約吃晚餐，才傳簡訊告知母親遭人強押毆打。

▲姜姓高職生拒絕加入幫派，對方不滿講話太囂張，慘遭押往山上痛毆，造成雙手、臉部受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

姜母出面指出，對方把兒子強押上山，眾人甚至打完後還嗆「見一次打一次」，姜母強調，此事對兒子已經造成陰影，這幾天其他同學打來邀約出門都拒絕，甚至還擔心開學後不敢上學，姜母恐將兒子轉往其他學校就讀。

姜母透露，兒子當時被打得遍體麟傷，因對方一群人徒手圍毆兒子，造成兒子身上有多處遭徒手痛毆的瘀青，擔心會在愛子身上造成陰影，目前也向轄區警方報案。

姜母指出，25日就是各大學校開學的時候，但卻看著自己的小孩不敢到學校唸書感到相當難過，將讓自己小孩轉學，換個環境再試試看，希望兒子能夠從新開始，儘量多結交善友以免造成損失。

警方事後獲報偵辦，並在20日連續3天通知相關人等到案說明，全案也依照妨害自由以及傷害罪嫌送辦。

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