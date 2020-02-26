廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

▲有新冠肺炎患者出現二次感染。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，廣東省廣州市已經確認有13位新冠肺炎患者治癒出院後，檢測「二次感染」。對於，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，根據當前收集的資料顯示，出院病人裡有14%的人有「恢復陽性」的現象，「可能是一大部分恢復陽性病例是炎症在吸收過程中，不是臨床的痊癒，產生間歇性排毒現象。」

據《羊城派》報導，廣東省人民政府新聞辦公室2月25日舉行記者會，廣東省疾控中心副主任宋鐵提到，25日廣州市公佈13個「恢復陽性」的情況，104例密切接觸者沒有出現感染。他表示，「我們通過集中觀察的措施，發現並沒有人成為第二代，或是成為潛在傳染者。」

對於二次感染的現象，宋鐵表示，「新冠肺炎是新發傳染病，還在不停認識它，肺炎本身就是潛伏性比較長的疾病，有些老年人或者身體差的人肺炎恢復比較差，我們觀察到新冠肺炎也有類似情況，一大部分恢復陽性病例是炎症在吸收過程中，不是臨床的痊癒，所以產生間歇性排毒現象，但這個判斷還在科學取證。」

他指出，「從微生物特性，如果一個人感染病毒後會產生抗體；我們發現年輕輕症患者，2周內就會產生抗體，所以傳播風險低，但一些老年人康復時間長，不斷排毒，可能會成為傳染源；對目前恢復陽性情況，我們判斷還是因為病情、個人體質問題導致沒有完全吸收，臨床極個別病例有帶毒情況，我們也在不斷監測。」

宋鐵確認，如果是「陽性患者」，肯定還是傳染源，「如果發現恢復陽性，必須進行嚴格的觀察。」他還說，當前國家的診療方案裡，對患者出院有非常明確的標準，「出院後，患者要到集中醫學觀察場所，再待14天，14天內，通過監測，如果產生抗體，PCR（聚合酶連鎖反應 英文：Polymerase chain reaction）合格呈陰性，才能合格地走上社會。」