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台灣新冠肺炎「無症狀確診」比例驚人！指揮中心最新統計曝光　揭抗疫關鍵3部曲

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圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（新冠狀病毒，COVID-19）疫情全球情勢升高，嚴防社區感染進一步擴大，癱瘓國內防疫量能，府院協同民間單位合組的「抗疫國家隊」已成軍，並有初步練兵成果，包括國衛院、中研院都成功合成可能有效治療武漢肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）。本刊進一步調查，國家隊已鎖定「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」由近到遠的「抗疫3部曲」，要與時間賽跑，一一克服包括採檢量能、藥物有效性及研發速率等難題，替防疫長期抗戰預作準備。

抗疫國家隊鎖定「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」由近到遠的「抗疫3部曲」，要為防疫長期抗戰預作準備。，圖為寶瓶星號郵輪採檢畫面。（中央流行疫情指揮中心提供）

▲抗疫國家隊鎖定「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」由近到遠的「抗疫3部曲」，要為防疫長期抗戰預作準備。，圖為寶瓶星號郵輪採檢畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

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盤點台灣周邊國家疫情，日、韓武漢肺炎確診病例快速增加，韓國近日甚至以每天激增百例確診的速度持續擴大，逼得總統文在寅不得不宣布，把疫情預警升至最高級別的「嚴重」；相較之下，台灣疫情仍控制在一定範圍內，但本月23至25日陸續確診的一家人，感染源至今尚未確定，已是我國第3起社區群聚案例，不少專家預言「社區感染遲早會發生」，示警政府須先準備相應策略備戰。

官民多個組織合組「國家隊」抗疫，分頭投入快篩、藥物及疫苗開發，總統蔡英文（左）日前參訪國衛院生物製劑廠，盼相關研發能在短時間傳捷報。（總統府提供）

對抗武漢肺炎可能爆發的大規模傳播，府院一方面視疫情隨時調整管制措施，也已未雨稠繆，啟動感染擴大後的長期備戰策略。由中研院、國衛院及民間公司等多個官民組織分進合擊共組的「抗疫國家隊」，第一階段練兵成果已出爐，不但中研院、國衛院二團隊皆分別合成毫克、公克級藥物「瑞德西韋」，高端疫苗公司也宣布與美國國衛院合作開發疫苗，國光生技疫苗小組則力拚今年展開臨床試驗。

不只展露初步實力，本刊調查，官民協力的國家隊，接下來還有與時間賽跑的抗疫三部曲，從「採檢快篩、治療藥物、預防疫苗」，要由近而遠，一一克服包括採檢量能、藥物有效性及研發速率等可能的難題，以因應一旦進入大規模社區感染、甚至疫情「流感化」隨之而來的挑戰。

圖為中研院團隊合成的藥物「瑞德西韋」。（中研院提供）

「我們當然希望可以備而不用！」這次參與合成抗原技術供檢驗抗體的中研院植微所特聘研究員吳素幸說，有過去SARS經驗，這次各單位都齊心投入研發各種新藥、疫苗，目的就在練兵，為未來或下次可能爆發的疫情做準備。中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良也說，近日初步研究成果讓國人振奮，儘管藥量不多，但最大意義是證明台灣自己有能力生產，一旦疫情需要用藥，憑我國的研發能力，就有廠商可接手大量生產，不必擔心沒藥物可用。

美國國家過敏和傳染病研究所公布新一批照片，可見新型冠狀病毒的顆粒（橘色）從實驗室中培養的細胞表面出現。（翻攝自美國國家過敏與傳染病研究院）

「這就像是買保險，但不希望走到理賠！」國衛院感染症與疫苗研究所副所長陳信偉說，就像當年SARS發生後，若後續沒有相關疫苗等開發研究，現在可能更困難，現在做的事情就是在替可能發生的狀況預作準備。

中研院化學所副研究員陳榮傑率領的7人團隊，短短2週合成可能有效治療武漢肺炎的「瑞德西韋」，藥物純度高達97％。（中研院提供）

除了因應這次疫情，本刊掌握，高端疫苗副董事長兼總經理陳燦堅近日也致函總統蔡英文，建議在法制面師法美國已運作16年的《生物防護專案法案》，推動相關立法，函中指出，美國國會於2004年通過生物防護專案法案，由政府成立特別保留基金，用作平時購買疫苗、藥物、檢測及防護設備，以備發生生物恐怖攻擊時緊急應變，2018年再通過《大流行和所有危害之防範和進階創新法》，擴大適用範圍。

總統蔡英文（圖左）視察國衛院表示，這裡的生物製劑廠符合PIC/S GMP規範，將是台灣防疫最堅強的後勤團隊。（總統府提供）

總統蔡英文視察國衛院表示，這裡的生物製劑廠符合PIC/S GMP規範，將是台灣防疫最堅強的後勤團隊。（總統府提供）

陳燦堅並建議，疫苗是非常偏門且高投資、高風險的生醫科技，法案通過後，建議政府成立跨部會組織擔任最高執行指揮官，執行進度應由國家安全層級列管監督。他表示，台灣通過類似法案「可能更急迫於美國」，不論台美、台日或南進政策上，「疫苗外交」都可扮演傑出角色。

高端疫苗公司已與美國國衛院結盟，宣示將一起合作開發疫苗。（總統府提供）

韓國疫情近日擴大，確診數甚至單日以百例暴增，防護人員正在大街執行消毒作業。（達志影像）

武漢肺炎全球疫情升溫，至2月25日止，台灣共確診31人，其中5人已出院、1人死亡，台灣目前仍控制在有限度感染，但也出現數起「群聚」感染。本刊取得中央流行疫情指揮中心統計數據，台灣確診案例中，輕症比例逾8成，若以肺炎症狀來區分，「沒有肺炎症狀」的確診個案居然超過一半，比例達6成5。

根據中央流行疫情指揮中心統計，扣除尚待臨床診斷症狀的部份確診個案，目前確診病例中，有肺炎症狀（不論輕度或重度肺炎）僅約占34.61%，換言之，沒有肺炎症狀的確診者多達6成5。

我國政府積極與民間單位合組抗疫國家隊，預先做好長期抗戰準備。圖為總統蔡英文赴指揮中心感謝防疫人員辛勞。（總統府提供）

若再以症狀的輕、重程度區分，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥接受本刊採訪則說，無症狀輕症加上輕度肺炎約占逾8成、近9成，重症比例偏低。

而疾管署在《新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染臨床處置暫行指引》中，是依據WHO的分類建議，把感染者的臨床疾病嚴重程度，分為無併發症之輕症、輕度肺炎、嚴重肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血症和敗血性休克，共6類。


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