竹聯「黑幫學霸」曝光！跆拳道金牌淪頭號打手　靠「8字宗旨」北台灣崛起

圖、文／鏡週刊

近半年來北台灣發生多起持刀斷掌、直播凌虐、地檢署門口開槍等重大治安事件，背後都與竹聯幫旗下新竄起的「明仁會」有關。本刊調查，明仁會號稱有上千幫眾，靠經營賭場、暴力討債、酒店圍事起家，會長林京葵今年32歲，是國立大學研究所碩士，還曾是跆拳道金牌國手，被道上稱為「黑幫學霸」。

▲明仁會近半年來犯下多起重大刑案，被警方鎖定為頭號掃蕩對象。明仁會會長林京葵現年32歲，擁有國立大學碩士學位。（圖／鏡週刊提供）

該幫會自詡正義力量，卻手段凶殘、火大強大，還曾送年輕幫眾到菲律賓、法國接受殺手訓練，常嗆聲「有仇必報、加倍奉還」，因危害治安至鉅，已被警方列為頭號掃蕩對象。

▲明仁會陳姓幹部（圖）遭新莊角頭強押、毆打，並被迫拍下道歉影片。

一名熟知明仁會運作的人士告訴本刊，該會之所以迅速崛起、令道上許多幫派分子聞風喪膽，與其設立的宗旨「有仇必報、加倍奉還」有關，加上明仁會吸收大量的年輕幫眾，樹立大膽、敢衝的形象，讓許多道上人士慕名投靠，還有不少人謊報明仁會的名號，在外壯聲勢。

▲幹部遭毆打後，明仁會用更狠的方式報復，痛毆陳姓角頭的2名小弟（圖），並對施暴角頭發出追殺令。

▲明仁會幫眾在新北地檢署前，朝仇家連開8槍，囂張行徑震驚社會。

明仁會兇殘、囂張事蹟不斷，去年10月24日，明仁會一名17歲的唐姓幫眾，與新北市三重的幫派分子談判遭毆，他得知仇家到新北地檢署開庭，便叫了一輛白牌計程車在地檢署門口守候，等仇家步出地檢署上車後，就在後方展開追擊，朝對方的車輛連開八槍，唐犯案之後，也直接向新莊警分局投案。

據熟悉竹聯幫明仁會運作的人士透露，本月5日，刑事局在新北市逮捕一名綽號「麥斯」的許姓幫派分子，許男本來混跡天道盟太陽會，曾追隨綽號「老三」的劉姓大哥，但卻一直默默無名，後來加入明仁會，去年8月在新莊區討債，當街持開山刀砍殺債務人，不僅造成對方頸、胸部受傷，甚至還將對方的手掌砍斷，而讓他一戰成名。

另外，本月13日，明仁會一名年僅20歲的李姓幫眾，在酒席間與一名張姓男子發生口角，事後，竟前往新北市泰山，持槍追擊張男，朝張連開7槍，當場打中張的下體，子彈還從臀部貫穿，案發後，李已經主動前往新莊警分局投案。

知情人士指出，明仁會現任會長是綽號「京葵」、「黑幫學霸」的32歲男子林京葵，他在2005年就讀新北市泰山高中時，曾代表學校參加全國中等學校運動會，奪下跆拳道高中男子組雛量級金牌，並以優異的成績保送國立台灣師範大學運動競技系，更在大一時加入跆拳道校隊、獲得全國大專運動會團體組冠軍，後來還進入研究所就讀，原本前途一片光明。

不過，林京葵並未善用他的學識及跆拳道技藝，反而染黑，變成竹聯幫仁堂的頭號猛將。林之後自行開設「京詠昇國際開發公司」，吸收20多名體育系畢業生或在校學生當打手，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等，旗下幫眾曾因賭債糾紛，當街將對方刺死，警方因此將他列為掃黑治平對象，並多次將他及旗下幹部拘提到案。



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