日本四國失守！德島女下鑽石公主號5天確診　無發燒主動再驗崩潰

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記者黃翊婷／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）確診人數截至26日0時統計，包含鑽石公主號的患者在內，累計共有862例確診。其中，四國也首度出現確診病例，是一名60多歲的德島女性，同時她也是鑽石公主號的旅客之一，雖然下船時檢測為陰性，但25日再次檢測，結果確認感染。

根據《NHK》報導，這位住在德島縣的60多歲女性20日自鑽石公主號下船，期間曾搭乘電車、飛機回到德島機場，再由家人開車接送返家，之後就沒有再出門，雖然並未出現發燒等症狀，在船上的檢測結果也是陰性，但她還是希望可以再檢測一次，沒想到25日檢查結果出爐，竟然變成確認感染。

▲鑽石公主號船上的人員陸續下船。（圖／路透）

德島相關單位接獲通知，26日已安排女子住進當地醫院隔離，她的丈夫初步檢驗結果為陰性。由於這是四國首次出現確診病患，後續相關防疫也面臨極大的考驗。

而《NHK》公布的統計資料，截至26日0時日本國內確診人數共157人，包含北海道35人、東京都32人、愛知縣20人、神奈川縣17人、和歌山縣13人、千葉縣10人、熊本縣5人、石川縣4人、沖繩縣3人、京都府2人、福岡縣1人、栃木縣1人、埼玉縣1人、長野縣1人、三重縣1人、大阪府1人、奈良縣1人、德島縣1人，鑽石公主號乘客及船員確診人數共691人，撤僑包機則有14人確診，總計確診人數為862人。