要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

▲邱孟煌被大批大陸網友圍剿。(圖/翻攝《央視》網站)

記者陳俊宏/綜合報導

大陸新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒,美國《華爾街日報》近日以含有「亞洲病夫」字眼的標題刊登評論,觸怒大陸政府,吊銷該報3名駐北京記者的記者證。而《央視》前主持人「阿丘」邱孟煌則發文,要大陸「向世界鞠個躬,說聲:對不起,給你們添亂了」,結果遭網友圍剿刪文。有網友痛批,「不止侮辱中國人,全世界華人都被你侮辱了!」

《華盛頓郵報》24日報導,美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)外交事務專家、《華爾街日報》專欄評論家米德(Walter Russell Mead),3日以《中國是真正的亞洲病夫》為題(China Is the Real Sick Man of Asia)刊登評論,引發軒然大波。

對此,大陸政府怒批辱華,除要求《華盛頓郵報》道歉外,也吊銷該報3名駐北京記者的記者證反擊。這也是自1989年以來,大陸對西方記者採取的最大規模行動。

▲▼邱孟煌在微博發文,之後雖刪文但仍被灌爆。(圖/翻攝「阿丘」微博)

而邱孟煌20日在微博說,「此時,雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了,但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意,不慫也不豪橫地把口罩戴起來,向世界鞠個躬,說聲:對不起,給你們添亂了?」

對此,許多大陸網友批評,「再提醒你一遍,黑死病爆發於歐洲,愛滋病爆發於美國,伊波拉爆發於非洲,美國流感爆發於美國,您這麼牛逼,請他們先給世界道歉好嗎」、「不止侮辱中國人,全世界華人都被你侮辱了!而且tm的你居然都還是黃皮膚的。」雖邱孟煌之後刪文,但微博依舊湧入大批網友的炮轟。