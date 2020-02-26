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要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

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《央視》前主持人「阿丘」邱孟煌。（圖／翻攝《央視》網站）

▲邱孟煌被大批大陸網友圍剿。（圖／翻攝《央視》網站）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，美國《華爾街日報》近日以含有「亞洲病夫」字眼的標題刊登評論，觸怒大陸政府，吊銷該報3名駐北京記者的記者證。而《央視》前主持人「阿丘」邱孟煌則發文，要大陸「向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了」，結果遭網友圍剿刪文。有網友痛批，「不止侮辱中國人，全世界華人都被你侮辱了！」

《華盛頓郵報》24日報導，美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）外交事務專家、《華爾街日報》專欄評論家米德（Walter Russell Mead），3日以《中國是真正的亞洲病夫》為題（China Is the Real Sick Man of Asia）刊登評論，引發軒然大波。

對此，大陸政府怒批辱華，除要求《華盛頓郵報》道歉外，也吊銷該報3名駐北京記者的記者證反擊。這也是自1989年以來，大陸對西方記者採取的最大規模行動。

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被圍剿刪文。（圖／翻攝「阿丘」微博）

▲▼邱孟煌在微博發文，之後雖刪文但仍被灌爆。（圖／翻攝「阿丘」微博）

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被圍剿刪文。（圖／翻攝「阿丘」微博）

而邱孟煌20日在微博說，「此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍溫和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了？」

對此，許多大陸網友批評，「再提醒你一遍，黑死病爆發於歐洲，愛滋病爆發於美國，伊波拉爆發於非洲，美國流感爆發於美國，您這麼牛逼，請他們先給世界道歉好嗎」、「不止侮辱中國人，全世界華人都被你侮辱了！而且tm的你居然都還是黃皮膚的。」雖邱孟煌之後刪文，但微博依舊湧入大批網友的炮轟。

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