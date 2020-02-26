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校園公共意外「每年發生上千件」！2020年度學校公共意外責任險　由明台產險承保

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▲明台產險主動進入全國各地小學，透過音樂劇宣導校園安全觀念。（圖／明台產險提供）

▲明台產險主動進入全國各地小學，透過音樂劇宣導校園安全觀念。（圖／明台產險提供）

財經中心／台北報導

教育部補助2020年度「高級中等以下學校及幼兒園投保學校公共意外責任保險」再度由三井住友海上集團明台產物保險獨家承保。除比照去年提供身體傷亡每人600萬元、保險期間每一縣市最高賠償6億元及保險申請免自負額等高規格保障外，今年起特別將「法務部矯正署所屬矯正學校及分校」納入保障範圍中，保險期間自2020年2月1日起至2021年1月31日止。

明台產險內部統計，截至2020年1月31日止，承保2019年度「高級中等以下學校及幼兒園投保學校公共意外責任保險」期間理賠通報案件已逾千件，平均每一個上課日就有超過5件校園公共意外發生；而其中約35%的通報來源為國小、約25％為幼兒園、高中職及國中則各約20%。

進一步探討校園意外事故樣態，事故地點多發生在教室、停車場、走廊與樓梯間及操場；另依事故種類分析，事故原因最多為跌倒或滑倒，其次則是樹枝葉掉落意外及尖銳物劃傷，甚至也有被校狗或蜜蜂等野生動物侵襲的案例。

校園公共意外層出不窮，意外事故後的理賠固然重要，但明台產險更期盼透過保險本業協助建立安全的校園環境。明台產險商品本部副總經理李志昌表示：「明台產險損害防阻部已培訓多位通過SGS測驗的『兒童遊戲場安全檢驗人員』，運用專業檢驗器材，實際走入校園進行查勘服務，協助學校繪製風險地圖、提供校園公共安全損害防阻建議、並舉辦縣市校園公共安全與損害防阻講習會等，透過專業來協助學校提升安全等級，也讓家長能安心將小朋友託付給學校。」

除了提升校園場域的安全程度，明台產險也從學童著手，自2012年起，透過校園安全宣導音樂劇《惡魔搗蛋日記》與《外星寶寶歷險記》，主動進入全國各地小學宣導校園安全觀念，以有趣而生動的戲劇包裝安全題旨，深入宣導安全知識。8年多來，足跡遍及全臺168所學校，觀賞人數突破5萬人，不僅學生反應熱烈，學校師長也一致肯定。

教師工作多元且繁複，每日學校公共意外責任保險理賠申請也仰賴學校老師協助辦理，為協助老師們更了解學校公共意外責任保險的概念及運作方式，明台產險將持續配合各縣市政府時程舉辦相關教育訓練，並提供24小時E-learning線上教學系統，另也在全臺45處服務據點（包含金門、馬祖、綠島等）配置專屬服務人員。

明台產險表示，校園安全環境的建置與維護需要多方力量，明台產險希望能透過多元活動，喚起更多對這個議題的關注，與校方、家長、社會共同為未來主人翁們建立一個安心安全的學習環境。

 
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