台灣貓狗突破250萬隻！「第三代寵物保單」再進化：提供實支實付喪葬費1萬元

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要考慮寵物醫療意外險。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

日本三井住友海上集團明台產物保險9日表示，根據統計，台灣12歲以下幼童人口已降至260萬人，而寵物貓狗則已超過250萬隻，在「少子化社會」下，毛小孩數未來將高於幼童人數。看準寵物逐漸高齡化，明台產險再推出第三代商品「寵物の好險3」，該保單最大特色即提供國內最高保額的「實支實付型」喪葬費用保障，讓飼主可以用較高的規格，辦理寵物後事。

「寵物與人一樣，也有高齡化趨勢。」明台產險表示，根據日本小動物協會及日本寵物食品協會統計，以家犬而言，平均壽命已由1990年統計的8.6歲，大幅提昇至2017年統計的14.2歲；另根據日本寵物協會統計，2017年家犬飼主每戶花在獸醫的費用，比2010年增加逾2成，寵物高齡化的醫療費用造成飼主龐大的負擔，也帶動寵物醫療險投保率持續增加。

明台產險表示，自2018年起引進日本熱銷的寵物險保單後，即帶動台灣投保風潮，依照最新趨勢再推出第三代商品「寵物の好險3」，提供寵物門診、住院、手術3大醫療保障，以及寵物侵權責任、失蹤協尋廣告、寵物主人住院寄宿等3大生活保障，一直到寵物終老將面對的喪葬費用，提供完整的寵物險保障。

內容指出，貓狗只要8歲以前投保，每年即可選擇自動續約（非保證續保）、沒有續保年齡上限，8歲以後採自然費率、保費隨年齡保費增加，不用擔心寵物高齡化之後的醫療費用與喪葬費用，減輕飼主的負擔並減少棄養的機率。

▲所有父母都希望，毛小孩能健康平安，陪伴最愛的家人，擁有快樂的一生。（圖／pakutaso）

明台產險解釋，依據日本寵物險的成功經驗，寵物險經營跟現有產險商品差異頗大，需要特殊核保與理賠專業與經驗，才能長期持續推動。明台產險自去年重新經營寵物險以來，這一年來承保貓狗數量已經超過3000隻，目前銷售量國內第一、2019年前3季累計市佔率超過70%，同時在2019年10月甫贏得台北市政府動保處認養寵物專屬保單專案招標。

此外，明台產險已完成超過300件醫療險理賠申請，累積完整的承保與理賠經驗，同時設有專人處理寵物險理賠、並聘用寵物顧問醫師制度，整體經營朝穩健發展，讓寵物主人不用擔心保險公司中途停售，更能讓寵物從年輕到終老，一輩子均能有安心保障。

明台產險表示，新保單最大特色，即是提供國內最高保額的「實支實付型」喪葬費用保障，可以用人性化方式處理毛小孩往生後事。以近期明台產險承保國內首發官方版台北市政府動保處的「給浪浪一個家，好險有你」認養寵物保險專案為例，即基本保額350元的喪葬費用保障。

飼主可將寵物遺體裝於不透光的黑色塑膠袋，攜往內湖台北市動物之家，檢附飼主身份證、寵物登記證等證明文件，並填妥委託焚化申請書、寵物除戶申請表，即可採取集體火化方式處理，寵物5公斤以內標準收費為350元（非設籍台北市之市民則以2倍計收），屆時飼主憑相關單據即可申請喪葬費用理賠。

越來越多飼主把「毛小孩」當家人，希望比照人類火化後納塔祭拜，也可能會選擇專業寵物業者辦理，包含個別精緻火化、誦經超渡法會、寵物骨灰罈、靈骨塔等一次性費用，需要數千元到上萬元不等，因此，這張最新保單也規劃最高保額1萬元的喪葬費用保障。

▲毛小孩有可能發生意外，也可能生病，因此越來越多飼主購買寵物保險。（圖／pakutaso）

明台產險說明，寵物險理賠也包含寵物罹患重症與侵權傷人案例。其中一例為寵物癌症，大多動物醫院多會建議寵物主人放棄醫療，但這位飼主仍很有愛心不離不棄，整體包含門診、住院及手術費用，理賠金額總計超過6萬元，未來也還有可能會復發再入院醫療，因此高額醫療費用非一般家庭能夠負擔；另一個是寵物侵權案例，過年期間家中狗狗因為太興奮不小心弄傷訪客，則由明台產險給付醫療費用約6000元。

「除了寵物險商品優化及理賠專業優勢，明台產險也致力於保戶服務創新。」明台產險表示，高達70%理賠申請均是因門診而來，由於寵物險門診理賠金額不高、但理賠次數可能相當頻繁，以台灣而言，目前10%保單均會申請理賠、在日本甚至高達30%。

因此，明台產險依照日本經驗，於2019年8月推出LINE官方帳號快速理賠通知服務，至今已有35件門診採用此通知服務，也是目前台灣唯一一家可提供本服務的公司。

明台產險理賠本部副總經理魏長樟表示，寵物與人類一樣，年齡越大、所需醫療支出越高，但目前還沒有寵物的健保給付制度，因此，寵物的醫療費用可能成為飼主的負擔；明台產險推出「寵物の好險」系列保單，出發點即希望能減輕飼主的負擔，同時推廣「飼主責任」，希望能降低棄養率，透過保險本業創造與社會共享的價值。

▲毛小孩與人類一樣，必須有健全的醫療資源。（圖／pakutaso）