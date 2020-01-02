千大企業滿意度調查結果曝光！明台產險獲「保險品質獎」4優選

▲三井住友海上集團明台產物保險獲2020保險品質獎4優選，由保險局長施瓊華（左）頒發相關獎項，明台產險營運創新本部本部長飯島健司（右）代表受獎。（圖／明台產險提供）

財經中心／台北報導

《現代保險雜誌》2日公布「千大企業產險購買行為及滿意度問卷大調查」結果，三井住友海上集團明台產物保險再獲千大企業肯定，獲頒保險品質獎「最佳形象、最佳專業、最佳售後服務、最值得推薦」等4項優等。

「2020保險品質獎—產險組」表揚優質產險公司在保險形象、售後服務和提升人員專業素質的努力，以及對千大企業風險管理與保險保障的貢獻。

明台產險表示，2019年針對企業推出「僱主の好險」及「資安の好險plus」專案，「僱主の好險」將傷害險與責任險保單的優點結合，除針對員工執行職務期間的意外事故提供如傷害險身故或失能的定額理賠，及僱主對員工所應付民事責任的超額保障。

該專案特別擴大將非執行職務期間的意外事故納入保障，可實支實付傷害醫療及住院保險金，燒燙傷情況特別嚴重者更提供燒燙傷增額保險金，保障員工執行職務期間與非執行職務期間遭受意外事故的補償。

此外，明台產險的「資安の好險plus」則與資安顧問攜手合作，增加專屬的資料外洩防範服務（資料外洩應變網站）及資料外洩應變服務（中文免付費電話），讓保戶能掌握最佳實務並取用資料外洩防範範例，萬一遇上資料外洩事件也能有專屬資安顧問即時協助，保費不變但服務更全面。

針對企業推出的二大專案獲得企業肯定，明台產險於千大企業調查中產險專業素養的排名從2019年第6名，大幅提升至第4名，結合8成企業最重視的「理賠服務」，明台產險整提形象及值得企業推薦的名次也上升。

代表三井住友海上集團明台產物保險出席受獎的營運創新本部飯島健司本部長表示，明台產險積極開發各種符合保戶需求的新商品及服務，未來明台產險也會持續導入日本母公司的國際資源，升級產品質量與新科技運用，打造值得企業信賴的國際級保險品牌專業形象。