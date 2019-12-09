花蓮地震「理賠74戶受災家庭」　明台產險獲頒微型保險、住宅地震卓越獎

▲2019年度保險競賽，明台產險總經理陳嘉文（左六）、副總經理李志昌（右五）帶領團隊領取微型保險、住宅地震保險獎項。（圖／明台產險提供）

財經中心／台北報導

金管會保險局於交通部鐵道局國際會議廳，舉辦2019年度「保險競賽頒獎典禮」，頒發獎盃予對社會有重要貢獻的保險公司。三井住友海上集團明台產物保險獲頒「微型保險績效卓著獎」及「住宅地震保險卓越獎」第3名，由金管會主委顧立雄及保險局長施瓊華頒發，總經理陳嘉文代表受獎。

為了善盡企業社會責任，保障經濟弱勢民眾，明台產險近年積極配合政府政策推動微型保險，以較低保費提供經濟弱勢及特定身分族群購買基本保險，避免個人或家庭因意外事故發生而陷入經濟困境，因此在金管會保險局2019年度保險競賽中再度獲得肯定，獲頒「微型保險績效卓著獎」。

此外，為提高地震險投保率，避免地震災害造成龐大的經濟損失，使社會大眾於不幸遭受震災時能獲得基本經濟支援，快速重建家園，明台產險於去年推出網路投保「住宅火災保險」外，今年再推出「屋主の好險」專案，讓民眾能以更簡便易懂的方式給家一個充份的保障，因此在本次「保險競賽」中再次取得「住宅地震保險卓越獎」第3名佳績。

明台產險總經理陳嘉文表示，保險推廣固然重要，明台產險更重視給予受災戶的急難救助。以去年初花蓮地震為例，明台產險在第一時間即成立「地震緊急客戶服務中心」，主動與保戶接洽，並於當日提供超過一半受災戶臨時住宿費用保險金。

陳嘉文說，當時符合全損理賠標準之74戶受災戶中即有超過三分之一投保明台產險，顯示明台產險長年推廣住宅地震保險已獲不少民眾肯定。明台產險未來也會繼續秉持著「專注為您，全心守護」的精神，提供保戶最優質的服務。