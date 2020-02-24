首訪印度簽30億美元軍售協議　川普：會提供最好的武器

▲川普偕同夫人梅蘭妮雅出訪印度。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普偕同第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在24日訪問印度。他在公開談話時表示，將在當地時間25日與印度政府簽署超過30億美元（約台幣900億元）的國防協議，「對我的國家來說，印度是一個擁有特殊關係的存在，隨著加強國防合作，美國會向印度提供最好的武器。」

川普這次為期2天的出訪，讓印度舉國動員，不僅街頭高掛歡迎看板、舉辦集會迎接、藝術表演等，還出動清潔大軍沿路清理街道，粉刷破舊的市容。

這次除了國防協議外，也會針對貿易方面進行協商，兩國在2019年間，互相收取高額的報復性關稅，讓美印緊張關係加劇。這次川普出訪，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）表示，印度與美國達到前所未有趨於一致（convergence）的程度。

▲印度國民製作川普與拉姆·納特·科文德的面具。（圖／路透）

根據印度媒體INDIA TODAY報導，這次的國防協議中，印度將以26億美元（約台幣792億元）的價格向美方購買24架MH-60R海鷹直升機供海軍使用，還會以8億美元（約台幣243億元）的價格購買6架AH-64E阿帕奇直升機供陸軍使用，預計在簽署後2年內可以完成首批MH-60R的交付作業，並在5年內將24架全部完成交機。

印度總統拉姆·納特·科文德（Ram Nath Kovind）在24日晚間將舉辦國宴款待川普，前印度總統辛格（Manmohan Singh）也將出席。川普也預計在25日參訪泰姬瑪哈陵，這是他第一次出訪印度，也是第一位出訪印度的美國總統。