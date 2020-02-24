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美退役上將：中國若以武力犯台　將促成「東亞北約」成形

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▲ 美軍退役上將布萊爾（Adm. Dennis Blair）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍退役上將布萊爾（Adm. Dennis Blair）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美軍退役上將布萊爾（Adm. Dennis Blair）近日表示，中國的軍力是要用來震懾台獨，而美國要防範中國對台動武，就要讓中國知道動武的風險有多大，有可能導致一個「東亞北約」（East Asian NATO）成形，所有國家都會與美國組成強大的軍事同盟。

據《美國之音》報導，隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（USCC）於20日舉行聽證會，委員會成員路易斯（Kenneth Lewis）問到，為何中國至今沒有對台灣採取軍事行動？布萊爾回答說，仔細審視中國軍隊的組建和訓練後可以看出，「他們的設計似乎較多的是以阻止台走向獨立為主，而不是以武力奪取和占領它。」

布萊爾說，「對中國而言，最好的策略就是不要把敵人破壞得支離破碎，而是把它打敗，但保留其完整性，一旦過程結束後就可以比較好的去控制它。」如果中國真的去侵略台灣，造成的破壞不僅無法預料，而且要將它復原也會十分困難。

布萊爾還說，中國偏好的方式是以經濟和民間往來等做法，實現統一目標，但不代表這樣的想法不會改變。至於美國應該如何防止中國對台動武，布萊爾說，他同意川普政府現在的做法，確保駐防東亞美軍的質量，並增加其數量以抵消（off-set）中國的軍力。

布萊爾還提到，中國對台動武還可能帶來另一個後果，「可能會導致一個東亞北約（East Asian NATO）的組成，所有其他國家實際上都加入美國，形成一個強大的軍事同盟以對抗未來可能的行動。」

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