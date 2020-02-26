建立居家防疫第一防線！細菌不耐高溫⋯餐具、衣物靠家電一鍵淨立除菌

▲冬天氣溫低不少病毒伺機而動，建立起居家防護網可以有效降低病毒上身的機會。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

一到了冬天，不少疾病便伺機而動，像是流感、腸病毒、諾羅病毒等等，這些黴菌或者細菌都潛伏在我們生活的周遭，只要稍不注意加上氣溫變冷、抵抗力下降，就會「惹菌上身」。除了日常運動增進免疫力、勤洗手外，建立起「居家防護網」也是非常重要的一環，讓每天外出的衣服、餐具都完善清潔、除菌，讓惱人的大腸桿菌與金黃色葡萄球菌無所遁形！

此外，近年透過科學家、實驗室實證研究發現，多數細菌在高溫的環境下較不易生存，雙手無法高溫搓洗可用酒精、乾洗手等產品輔助，而全身最大面積的衣物以及每天接觸手口的餐具則可使用家電高溫除菌，因此高溫洗滌的洗衣機和洗碗機等近來引起網友高度討論，許多網友認為不只是為了防疫，平常就培養正確的衛生習慣是良好的生活態度。

勤洗手預防60%細菌

勤洗手可說是最簡易預防病毒的方式，根據疾管署資料顯示，從雙手設立第一道防線，就可以有效降低許多食入性及接觸性傳染病的感染機會。進食前、如廁後、從戶外返家、抱小孩前、咳嗽或打噴嚏後等都要記得洗手，洗完手之後千萬要記住「擦乾」，否則黴菌喜歡潮濕的環境，若沒有擦乾會比沒洗手更可怕。此外，若在外不方便用水洗手，使用乾洗手時也要記得一定要使用酒精含量60%以上的產品，才會有殺菌的功效。

▼勤洗手是最簡易且根本預防病毒的方式。

隨身餐具要殺菌

每天都會使用到的碗筷絕對是必須要注意的地方，近年環保意識高漲，許多人都會攜帶衛生餐具，食用完畢後往往僅用清水洗淨後放回袋子內，久而久之往往藏了許多細菌在內，造成接觸感染，而由於食安議題備受重視，越來越多家庭在家用餐，面對成堆的碗盤，如果沒有徹底洗淨，很容易造成口沫油污洗劑殘留。這時候家中如果有洗碗機，就可以輕鬆替大家的居家衛生做把關，以Bosch洗碗機為例，只要一個按鍵就能啟動70度高溫清潔，品牌表示高溫除菌率可達到99.9%＊，首創獨家沸石烘乾技術，有效吸收水蒸氣釋放乾燥熱能，讓洗碗機內均溫高達80˚C，達到最佳烘乾果，無論是環保餐具或是嬰兒用的奶瓶、湯匙等，用起來都比較安心。

＊Bosch洗碗機經SGS及中國家用電器檢測所實證可有效去除大腸桿菌及金黃色葡萄球菌達99.9%

▼每天都會使用到的餐具、碗盤一定要做好清潔，透過洗碗機快速、便捷的一鍵高溫除菌可以讓細菌降低。

外出衣物每日必清潔

上班、上學在外面待了一整天，誰也無法確定衣物上是否帶了細菌病毒。除了貼身衣物例如內衣、內褲一定要每天清洗外，有些無法每日清洗的衣物例如圍巾、帽子等，就可以透過洗衣機來達到除菌的效果。以Bosch洗衣機及烘衣機來說，洗衣機可設定最高溫60˚C的洗程，有效達到高溫除菌效果，經品牌實驗證實大腸桿菌與金黃色葡萄球菌除菌率達99.9%＊，並能去除97.38 %＊＊ 塵螨等過敏原。而再搭配烘衣機一般行程即可以60˚C高溫熱風烘乾衣物，讓病毒不容易生存、達到高溫抑菌效果。另外也能搭配衛生殺菌行程，以70˚C高溫除菌，兩者加持下宛如防護罩般替全家人健康防護把關。

▼Bosch洗衣、烘衣機高溫除菌替全家人健康把關。

＊Bosch洗脫烘衣機經中國家用電器檢測所實證可有效去除大腸桿菌及金黃色葡萄球菌達99.9%，烘衣機經中國家用電器檢測所實證可有效去除大腸桿菌及金黃色葡萄球菌達99%。

＊Bosch洗衣機及洗脫烘衣機經中國家用電器檢測所實證可有效去除效塵蟎去除率達97.38%。

▼Bosch 洗脫烘衣機。（圖／Bosch提供，下同）

▼Bosch洗碗機，可一鍵高溫除菌可以讓細菌降低。



