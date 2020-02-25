3月不排除再有冷氣團！氣象局曝2波變天時間點　北台周四「高溫掉7°C」

▲周三午後起東北季風增強，北台灣周四高溫明顯轉涼。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

好天氣到周三！氣象局表示，周三下半天起東北季風逐漸增強，周四北台灣高溫降幅明顯，跟今天將近30度相比，高溫下降有7度之多。228連假期間各地天氣穩定，僅東半部、北部山區偶有降雨，不過，下周一再有一波東北季風增強，氣象局也不排除有達冷氣團可能。

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今天上午各地都可以看到陽光，僅花東有零星短暫降雨，西半部高溫30度、東半部約28度，不過，周三中午以後，東北季風逐漸增強，迎風面東半部、大台北地區雲量增加，有短暫下雨機會，其中東北部地區可能會有較大雨勢。

▲228連假天氣，回暖溫差大，僅東部、北部山區偶有降雨。（圖／中央氣象局）

這波東北季風最主要影響周四，北部東半部高溫降幅明顯，從今天的30度一路降至22-24度，東半部、大台北、西半部山區有短暫降雨，中部以北、東北部、東部地區低溫則為16-17度。

周五起至周日，也就是228連假期間，東北季風減弱，各地大部分可見陽光，僅剩東半部、北部山區偶有降雨機會，要留意日夜溫差大。

▲3月初再有一波東北季風增強，強度不排除達冷氣團等級。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象預報員陳伊秀表示，下波東北季風增強時間點落在下周一（3/2），目前趨勢看起來，可能會是一波較強的冷空氣南下，預估3月3~5日氣溫偏低。但台北測站氣溫預報現在仍約15度，要低於14度以下才算冷氣團，由於模式後期還是可能有跳動，氣象局將持續觀察。

氣象局今日也在春季天氣展望記者會上提醒，今年春季3-5月預測氣溫偏暖、春雨偏少，但仍要注意3月仍有冷氣團南下影響台灣機率，民眾需注意保暖。