「花15萬走私返台傳播病毒」太扯　海巡署嗆貼文者：一看就幻想文

▲海巡署長陳國恩17日透過臉書幽默發文嗆爆傳播假疫情不實貼文。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

17日海巡署署長陳國恩特別在臉書粉絲專頁提到：16日在臉書「高雄大小事」自稱中國工作女子花15萬偷渡返台散播病毒的假疫情消息，雖然該帳號經主管機關查證疑似假帳號所發布假疫情消息，檢警仍將追查幕後發文者；海巡署長陳國恩表示，「自從國境大小三通關閉後，中國籍旅客已無法經由船運方式來台，而且進入我國海域的中國漁船也會被強制驅離」，「24小時都有雷達監視的海面，別說偷渡，一旦發現可疑目標，我們就會展開海陸封鎖圍捕，請大家放心！」

▲海巡署長陳國恩17日透過臉書幽默發文嗆爆傳播假疫情不實貼文。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署長陳國恩今天在「海巡署長室 Coast Guard」臉書粉絲專頁po文：一名自稱在中國工作的女子，說她花了15萬元託人協助偷渡返台，甚至留下疑似仲介人的聯絡方式。一連串荒謬的故事，不僅遭到網友質疑，經權責機關查證結果，初步認為此應是「假帳號」所發的「假消息」；後續將追查發文者後，移送法辦。

陳國恩透過幽默詼諧發文，呼籲全台防疫時刻不要亂開玩笑，也請民眾對於網路訊息要多加查證切莫輕信，海巡署全體同仁將會嚴守台灣海域國境，不讓疫情透過走私偷渡傳播。海巡署還自製詼諧貼圖嘲諷張貼假疫情的高雄網友帳號：「故事真差、一看就幻想文。」

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