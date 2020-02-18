海巡版《愛的迫降》質感爆棚！萬名網友秒被圈粉…猛敲碗：玄彬快出來～

▲海巡版愛的迫降引熱議，網友紛紛敲碗想見海巡版玄彬。（圖／翻攝「海巡署長室Coast Guard」臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

火紅韓劇《愛的迫降》16日晚間播出大結局，這齣戲因講述北韓男與南韓女二人的禁忌之戀，引發網友熱議！而近期以幽默貼文聞名的海巡署粉專也跟上熱潮推出「海巡版愛的迫降」，透過簡短文字闡述海巡工作辛酸，讓民眾更認識海巡，而此海報一出也馬上引來萬名網友按讚分享，大家紛紛敲碗想見海巡玄彬一面。

海巡署官方臉書粉專「海巡署長室Coast Guard」17日貼出一張「海巡版愛的迫降」文宣，上方可見一空勤分隊員掛在海上帥氣下降執行救援工作，海報色調及質感皆爆棚，瞬間吸引萬名網友前來朝聖。

海巡署貼文寫下，「不像陸地，一旦發生意外、病痛，四周都是不見邊際的海面，如同女主角迫降到陌生的國度，力不從心且孤獨無援」，在此要民眾可以放心，因為只要一個信號，空勤吊掛分隊就會以最快的速度前往救援，絕不丟下面對困境、身陷危險的大家。

▲海巡版愛的迫降引熱議，網友紛紛敲碗想見海巡版玄彬。（圖／翻攝「海巡署長室Coast Guard」臉書）

文中也提及，海巡署吊掛分隊與內政部空中勤務總隊2019年總共出動了308趟空中搜救任務，他們在面對風浪之所以無所畏懼，是因為知道自己是海上待救者能夠依賴的唯一奇蹟，最後更附註寫下，「海巡版愛的迫降持續上映中，永不劇終」，暖死一票粉絲。

貼文一出，海巡署粉專瞬間圈粉萬名網友，不少人紛紛前來朝聖，在貼文底下留言，「海巡就是跟得上潮流」、「海巡F5還不快出來亮相」、「可以來個海巡玄彬看看嗎」，力盼海巡能真的推出一位「海巡玄彬」來出演偶像劇，同時也不忘大讚小編「實在是太有梗」 ！最後，針對推出人選演出青春浪漫偶像劇一事，小編也幽默回應，將搬出施文彬來與玄彬PK，可愛回應笑翻一票網友。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。