血友病童護理師現身說法！著防護衣全程陪飛乘客淨空區超過10排

▲護理師陪同血友病童一起回台灣。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北的血友病童，與母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，經一系列檢疫流程，今（25）日凌晨入住桃園某醫院負壓隔離病房。中央流行疫情指揮中心召開記者會，公布返台流程，母子在機上與護理師坐在經濟艙後端，與其他乘客相隔10多排位置，到台灣後，也有航醫上機檢查。

指揮官陳時中表示，一切都照計劃進行，感謝護理師單槍匹馬，皆到命令義無反顧赴四川。王必勝表示，醫福會在接到任務後，就徵詢相關護理師與醫護，報名踴躍，也要求隨時待命。昨天接到任務時，因為比較緊急，在考量工作可否離開，以及證件是否有備齊情況下，選定由張莞爾護理師出任務。

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張莞爾護理師表示，昨天早上接到任務後，就直接到桃園機場上飛機，疾管署有準備防疫物資在機場待命，一路從桃園機場到成都，成都也是在空橋上著裝好就上飛機，一路上一切都很順利。在機上有航醫上來詢問病史，下飛機後，由醫師帶往醫院。

▲護理師張莞爾分享接血友病童返台任務流程。（圖／記者徐斌慎攝）

張莞爾補充，機上分為三個區域，她與母子是坐在最後的區域，並無其他乘客，與其他乘客相隔10幾排座位。飛行過程中皆未供餐，這對母子也很配合，全程並未上廁所。空服員怕乘客走到隔離區域，也有對其他乘客做提醒。

血友病童與馬姓母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都起飛，原本預計飛行過程中會全程穿上隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等防護裝備，機組人員及同機乘客也會戴上N95口罩，而飛機在同日晚間10時46分抵達桃園機場，母子倆經過一系列的檢疫流程，最後在晚間11時40分搭乘救護車直接前往醫院，25日凌晨住進負壓隔離病房隔離採檢。

據了解，中央流行疫情指揮中心與陸委會、海基會共同部署這次的「作戰」，得知馬女與兒子即將返台，24日一早先指派護理師前往四川成都與母子倆會合，接著通知航空公司進行相關防疫準備，到最後飛機成功降落、將人送抵醫院，只花了不到24小時的時間。