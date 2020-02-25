小心！在俄羅斯被誤認中國人遭肢體暴力　2國人被抓去醫院隔離、2人被警盤檢

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

由於源自中國武漢的新冠肺炎持續在全球肆虐，外交部25日指出，有2位國人在俄羅斯因為面孔的關係，被認為是中國人，加上戴口罩認為有生病，而直接被帶去醫院強制隔離；另外，另2位國人在路上也被誤認中國人，遭到警方盤檢強制要求回家隔離。

外交部發言人歐江安表示，近日有兩位國人抵達俄羅斯時，因為面孔的關係，被誤認為是中國人，而被帶到醫院強制隔離；所幸有透過緊急聯絡電話聯繫上駐處，外館有提供相關協助。

另外，外交部也表示，有另2位國人在俄羅斯莫斯科路上，被誤認為是中國人，遭到警方盤檢，並強制要求回家隔離。

對此，外交部提醒國人留意，俄羅斯目前已採取相關規定，海關會要求填寫相關資料，也必須配合防疫檢疫措施，認為如果有生病就會強制帶到醫院接受隔離檢查。

外交部指出，大概在兩、三週前有收到電報，指出在俄羅斯有許多人因為面孔被誤認為是中國人，因此有語言、肢體上的暴力問題，因此特別要提醒國人旅遊時要特別小心。

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