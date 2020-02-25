治癒後重新感染「可能性很小」！　鍾南山揭關鍵：體內會出現抗體

▲新冠肺炎患者出院人數不斷增加。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情有所緩和，其中湖北治癒率連升12日，達到29.10%，近3成病患已經出院。大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山24日指出，病人治癒後，重新感染的可能性很小，出院後檢測再次出現陽性的結果，可能是因為試劑盒的敏感度不同造成的。

綜合陸媒報導， 鍾南山24日與武漢前方的廣東ICU治療團隊展開視訊會診，對於近期出現隔離20天、30天后陽性患者的情況，他指出，這個陽性多數指的是檢測出病毒核酸序列的片段，這種陽性的形成，有多種原因，其中一個就是在檢測的過程中，試劑盒的敏感度不同。

鍾南山強調，「但是一般來說，一個病人得了這個病真的改善了以後，體內就會出現抗體，出現抗體後重新再感染的可能性就很小」，所以我們需要對這些病人做一些簡單的抗體檢測，這兩天很快就可以出來了；在早期是IgM抗體，出院是測IgG抗體，假如IgG出現4倍的增高的話，這個病人應該就不是再次感染。

▲抗SARS專家鍾南山。（圖／翻攝人民視頻截圖）

截至2020年2月24日24時，全大陸累計報告新冠肺炎確診病例77779例，累計治癒27353例，現有確診47760例；湖北省累計確診病例64786例，全省累計治癒出院18854例，治癒率連升12日至29.10%。