加州勝地「拒收」確診患者　市長：不想變別人擺脫病毒的地方

實習記者曾筠淇/綜合報導

為了隔離新冠肺炎(COVID-19)的患者,並提前為疫情做足準備,美國聯邦政府開始積極尋找合適的隔離地,而加州和阿拉巴馬州(Alabama)都被政府納入考量。不過這2州都認為,應該有更適合的地方,他們對於照顧患者實在無能為力,因此希望能回絕政府的要求。

據《紐約時報》報導,美國聯邦政府相中了位在加州科斯塔梅薩(Costa Mesa)一家空置的州立醫院「Fairview Developmental Center」,希望醫院能夠收治新冠肺炎的確診患者,並與其他人隔離。

雖然美國目前並沒有人死於新冠肺炎,但官員仍感到十分憂心,擔心如果沒有提早做準備,且又不夠了解病毒,可能將有更危及的情況出現。

目前患者都被隔離在加州的特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base),雖然許多人的狀況並不是太嚴重,但政府仍要找尋安全的地方安置他們,這些患者目前還是需要與其他人保持距離,直到康復為止。

加州科斯塔梅薩市的市長卡特里娜.弗利(Katrina Foley)表示,「我們是一個富有同情心的社區」,但並不想成為其他人為了擺脫病毒、希望他們解決疫情的地方。弗利還表示,「我們當然希望人們都受到照顧,但我們認為這不是一個合適的地點,這裡太靠近高爾夫球場、足球場和人口稠密的住宅區」。

不只弗利認為他們無力收治這些病患,加州的律師歐文(Irvine)和詹妮弗.凱勒(Jennifer L. Keller)也表示,「這些人現在在特拉維斯空軍基地,他們為什麼不能繼續待在那裡?」

聯邦政府則認為,根據公共衛生專業知識的評斷後,科斯塔梅薩市「在公共衛生而言,比其他選擇好出許多」,比徵收他家醫院或讓患者居家隔離更好,且特拉維斯空軍基地並不適合當成無家可歸的緊急收容所。

.@realDonaldTrump called to assure me that this plan will not move forward. I thanked him for his support of AL! We always want to help our fellow Americans, but this wasn’t fully vetted. Thank you @SenShelby @RepMikeRogersAL for advocating on our behalf! #alpolitics #teamwork https://t.co/fzpaBmJOtW