加州勝地「拒收」確診患者　市長：不想變別人擺脫病毒的地方

▲ 美國派出2架專機接回日本鑽石公主號上的300多名美國公民及其親屬。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

為了隔離新冠肺炎（COVID-19）的患者，並提前為疫情做足準備，美國聯邦政府開始積極尋找合適的隔離地，而加州和阿拉巴馬州（Alabama）都被政府納入考量。不過這2州都認為，應該有更適合的地方，他們對於照顧患者實在無能為力，因此希望能回絕政府的要求。

據《紐約時報》報導，美國聯邦政府相中了位在加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）一家空置的州立醫院「Fairview Developmental Center」，希望醫院能夠收治新冠肺炎的確診患者，並與其他人隔離。

雖然美國目前並沒有人死於新冠肺炎，但官員仍感到十分憂心，擔心如果沒有提早做準備，且又不夠了解病毒，可能將有更危及的情況出現。

目前患者都被隔離在加州的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base），雖然許多人的狀況並不是太嚴重，但政府仍要找尋安全的地方安置他們，這些患者目前還是需要與其他人保持距離，直到康復為止。

加州科斯塔梅薩市的市長卡特里娜.弗利（Katrina Foley）表示，「我們是一個富有同情心的社區」，但並不想成為其他人為了擺脫病毒、希望他們解決疫情的地方。弗利還表示，「我們當然希望人們都受到照顧，但我們認為這不是一個合適的地點，這裡太靠近高爾夫球場、足球場和人口稠密的住宅區」。

不只弗利認為他們無力收治這些病患，加州的律師歐文（Irvine）和詹妮弗.凱勒（Jennifer L. Keller）也表示，「這些人現在在特拉維斯空軍基地，他們為什麼不能繼續待在那裡？」

聯邦政府則認為，根據公共衛生專業知識的評斷後，科斯塔梅薩市「在公共衛生而言，比其他選擇好出許多」，比徵收他家醫院或讓患者居家隔離更好，且特拉維斯空軍基地並不適合當成無家可歸的緊急收容所。

.@realDonaldTrump called to assure me that this plan will not move forward. I thanked him for his support of AL! We always want to help our fellow Americans, but this wasn’t fully vetted. Thank you @SenShelby @RepMikeRogersAL for advocating on our behalf! #alpolitics #teamwork https://t.co/fzpaBmJOtW — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) February 23, 2020

此外，阿拉巴馬州同樣也被政府相中，當地州長凱.艾維（Kay Ivey）表示，「就算阿拉巴馬州願意與政府緊密合作，以協助新冠肺炎的美國確診患者，但為什麼要選擇安尼斯敦（Anniston），後續可能還存在一些嚴重的隱憂」。

凱.艾維強調，「我的首要任務是保護阿拉巴馬州的人民」。而阿拉巴馬州公共衛生部也在隨後發布聲明，聯邦政府的官員已經保證，安尼斯敦的病患安置計畫只是備用，如果其他州的醫療機構已經飽和、無法收治，才有可能會執行，目前並沒有病患會被送至阿拉巴馬州。