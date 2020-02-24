大台南新聞記者公會新任理事長　資深記者邱仁武當選

▲大台南新聞記者公會事長，由資深記者邱仁武當選。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

大台南新聞記者公會舉行第3屆第1次會員大會，改選第3屆理、監事，理事長由副理事長民眾日報資深記者邱仁武扶正，副理事長為南天第4台陳永祥記者當選，常務監事是薛俊忠。

大台南新聞記者公會第3屆新團隊當選名單如下：理事長；邱仁武、副理事長；陳永祥、常務理事；顏丞甫、李嘉祥、田進江、理事；黃永豐、林琨璋、陳淑貞、林易緒、謝文祥、黃緒勳、陳致愷、邱秋逢、王世雄、林佳沂。常務監事：薛俊忠、監事；施清水、洪順郎、方美玲、林瑞祥。

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「大台南新聞記者公會」是在縣市合併後，原「台南縣新聞記者公會」更名為「大台南新聞記者公會」，雖然已經有72年的悠久歷史，部分老會員都已退出新聞界，但線上記者以及新進記者仍不在少數，目前擁有記者會員100多人，贊助會員13人，很受到政府及各階層的肯定與認同。

大台南新聞記者公會新理事長邱仁武表示，感謝新聞媒體同業支持，讓他扶正當選，目前新團隊都是線上記者，包括平面媒體、新興的網路新聞媒體、第4台採訪媒體，未來將請新聞媒體同仁繼續秉持公正客觀立場，來協助政府報導各項施政，為社會團體報導正面消息，發揮公正的第4權輿論。

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