　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《達文西密碼》小說家首本動物圖畫書！結合「AR擴增實境」+交響樂超狂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 暢銷作家丹‧布朗新創舉：推出首本圖畫書《動物狂想曲》（圖／時報出版提供）

▲以《達文西密碼》聞名的暢銷作家丹‧布朗新創舉，推出首本結合「AR擴增實境」科技的圖畫書《動物狂想曲》。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

以《達文西密碼》、《地獄》、《起源》等書風靡全球的暢銷小說家丹‧布朗又有新創舉！推出首本圖畫書《動物狂想曲》，還親自為各種動物量身打造十多首交響樂，結合「AR擴增實境」科技，讓讀者能感受文字、圖像、音樂與科技及想像力，成為前所未見超狂的圖畫書。而台灣由時報出版取得繁體中文版，預計9月與全球27國同步上市！

出版社介紹， 《動物狂想曲》是一本娛樂性十足的圖畫書，讀者將跟著一隻手持指揮棒的老鼠，穿越田野、樹林和海洋，拜訪牠形形色色的動物好友，從袋鼠、獵豹、大象、甲蟲、天鵝和藍鯨，每一種動物都有各自天賦、性格，和獨特的生命智慧，有他們厲害的一面，也有讓人受不了「不要不要」的一面。

請繼續往下閱讀...

丹‧布朗將每種動物的生命智慧，譜寫成一首首古典樂，教大人和小孩體會同情、耐心、尊重和自信，以及慢活、心靈滿足、世界大同等大人渴望的道理。搭配由匈牙利畫家蘇珊‧巴托里繪製的精緻插畫，將故事背後大小讀者都能捕捉的趣味和思考過程，躍然紙上，是適合各年齡層、自讀或共讀的圖畫書。

▲▼ 暢銷作家丹‧布朗新創舉：推出首本圖畫書《動物狂想曲》（圖／時報出版提供）

▲丹‧布朗表示，「很興奮能結合藝術、音樂和文字等3種不同的語言，來打造層次豐富的閱讀體驗。」（圖／時報出版提供）

本身是音樂家的他，從兒童音樂經典名作《彼得與狼》和他兒時讀過的童話故事汲取靈感，選擇以動物當作圖畫書主題，因為他也喜歡動物，養了一隻貓取名為宙斯與一隻叫溫斯頓的狗，他挑選的主角是老鼠，恰逢今年是鼠年，是一個美妙的巧合。

丹‧布朗表示，自己很愛說故事，小說都嘗試融入多重主題。「這本圖畫書《動物狂想曲》中，我也很興奮能結合藝術、音樂和文字等3種不同的語言，來打造層次豐富的閱讀體驗。宛如歌劇一般呈現美麗的舞台、情節、音樂和詩文，這本書將是一次痛快，同時打開視覺、聽覺和心靈感官的美妙作品。」

ET快訊
連千毅蹲苦牢「心繫疫情」！緊急委託律師做這件事
吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！代班名單驚見金鐘主持人
學測數學命題疏失「滿級分人數暴增」　大考中心主任請辭獲准
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測「命題沒鑑別度」大考中心挨批　教育部：完全尊重命題自主

還在韓國玩！觀光局曝最新遊韓台團人數　27日起入境要「居家檢疫14天」

台灣虎航韓國航班2/27起全砍！　改、退票辦法公布「可全額退費」

《達文西密碼》小說家首本動物圖畫書！結合「AR擴增實境」+交響樂超狂

影／19歲甜美護專女示範洗手　韓國瑜認真「十指緊扣」驚嘆：這還要5下...好細膩

學測數學命題疏失釀「滿級分人數暴增」　大考中心主任張茂桂請辭獲准

學測數學簡單到爆惹議　教團：15級分應提高至20級分

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

學測「命題沒鑑別度」大考中心挨批　教育部：完全尊重命題自主

還在韓國玩！觀光局曝最新遊韓台團人數　27日起入境要「居家檢疫14天」

台灣虎航韓國航班2/27起全砍！　改、退票辦法公布「可全額退費」

《達文西密碼》小說家首本動物圖畫書！結合「AR擴增實境」+交響樂超狂

影／19歲甜美護專女示範洗手　韓國瑜認真「十指緊扣」驚嘆：這還要5下...好細膩

學測數學命題疏失釀「滿級分人數暴增」　大考中心主任張茂桂請辭獲准

學測數學簡單到爆惹議　教團：15級分應提高至20級分

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

快訊／新加坡再添1例「新冠肺炎」確診　累積確診90例

台灣保育史上最慘案件！　​​東北角7海龜同天死亡被冲上岸

落實行動治理走訪土城區里長座談　侯友宜發「居家防疫關懷包」

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

公股金控首家！確保業務不中斷　兆豐金啟動異地備援計畫

福德正神聖誕　土城埤林廣福宮獲贈「護國佑民」匾額

上司偷吃下屬妻…傳訊「我結紮了」火力全開沒在怕　綠帽夫一看崩潰

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

快訊／滯武漢血友病童今晚返台！

旅遊疫情建議「第一、二級」國家返台也自主管理

快訊／再新增2例！　第27例太太、小兒子確診

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

韓國旅遊建議提升第三級　返台要居家檢疫14天

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

台醫界組隊赴中「薪水30萬」！蔡正元爆禁出國內幕

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

更多熱門

相關新聞

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

近期很多宗教性或懸疑性的電影會討論到光明會，特別是丹布朗寫的兩本小說──《達文西密碼》及《天使與魔鬼》，且先後搬上大銀幕，這兩部電影都討論到光明會。光明會是個極其神祕的組織，在所有的都市傳說裡，這個組織或也可稱為教會的神祕性，遠超過其他末日教派。

富比世：JK羅琳成去年最高收入作家

富比世：JK羅琳成去年最高收入作家

慈善機構：別再捐《達文西密碼》

慈善機構：別再捐《達文西密碼》

日本八字眉「囧臉貓」被視為吉祥

日本八字眉「囧臉貓」被視為吉祥

湯姆漢克揪28歲嫩女星跑透歐洲！

湯姆漢克揪28歲嫩女星跑透歐洲！

關鍵字：

達文西密碼圖畫書

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面