《達文西密碼》小說家首本動物圖畫書！結合「AR擴增實境」+交響樂超狂

▲以《達文西密碼》聞名的暢銷作家丹‧布朗新創舉，推出首本結合「AR擴增實境」科技的圖畫書《動物狂想曲》。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

以《達文西密碼》、《地獄》、《起源》等書風靡全球的暢銷小說家丹‧布朗又有新創舉！推出首本圖畫書《動物狂想曲》，還親自為各種動物量身打造十多首交響樂，結合「AR擴增實境」科技，讓讀者能感受文字、圖像、音樂與科技及想像力，成為前所未見超狂的圖畫書。而台灣由時報出版取得繁體中文版，預計9月與全球27國同步上市！

出版社介紹， 《動物狂想曲》是一本娛樂性十足的圖畫書，讀者將跟著一隻手持指揮棒的老鼠，穿越田野、樹林和海洋，拜訪牠形形色色的動物好友，從袋鼠、獵豹、大象、甲蟲、天鵝和藍鯨，每一種動物都有各自天賦、性格，和獨特的生命智慧，有他們厲害的一面，也有讓人受不了「不要不要」的一面。

請繼續往下閱讀...

丹‧布朗將每種動物的生命智慧，譜寫成一首首古典樂，教大人和小孩體會同情、耐心、尊重和自信，以及慢活、心靈滿足、世界大同等大人渴望的道理。搭配由匈牙利畫家蘇珊‧巴托里繪製的精緻插畫，將故事背後大小讀者都能捕捉的趣味和思考過程，躍然紙上，是適合各年齡層、自讀或共讀的圖畫書。

▲丹‧布朗表示，「很興奮能結合藝術、音樂和文字等3種不同的語言，來打造層次豐富的閱讀體驗。」（圖／時報出版提供）

本身是音樂家的他，從兒童音樂經典名作《彼得與狼》和他兒時讀過的童話故事汲取靈感，選擇以動物當作圖畫書主題，因為他也喜歡動物，養了一隻貓取名為宙斯與一隻叫溫斯頓的狗，他挑選的主角是老鼠，恰逢今年是鼠年，是一個美妙的巧合。

丹‧布朗表示，自己很愛說故事，小說都嘗試融入多重主題。「這本圖畫書《動物狂想曲》中，我也很興奮能結合藝術、音樂和文字等3種不同的語言，來打造層次豐富的閱讀體驗。宛如歌劇一般呈現美麗的舞台、情節、音樂和詩文，這本書將是一次痛快，同時打開視覺、聽覺和心靈感官的美妙作品。」