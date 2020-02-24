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2年來第4架！印度海軍米格-29K戰鬥機「技術性故障」墜毀

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▲ 米格-29K戰機在果阿海岸附近墜毀。（圖／翻攝Mandh Budhh推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

印度海軍一架「米格-29K戰機」（MiG-29）23日上午進行例行訓練時，意外在果阿（Goa）海岸附近墜毀，所幸飛行員第一時間彈離戰機，安全著陸，無人傷亡。對此，印度海軍透露，已下令成立調查委員會，負責追查事故原因。事後也有當地居民在社交媒體上傳了米格-29K的殘骸照片。

根據《今日印度》報導，發生事故的米格-29K戰機隸屬於印度海軍艦載機部隊，當天從南果阿縣（South Goa）瓦斯科（Vasco）的漢薩海軍基地（INS Hansa）起飛，準備進行例行任務，沒想到起飛不久就突然出現「技術性故障」，最後墜毀在果阿海岸附近。

這是印度海軍自2018年1月以來，損失的第4架米格-29K艦載戰機，同時也是漢薩海軍基地第3架發生事故的米格-29K戰機。去年11月16日，才有一架米格-29KUB雙座教練型戰機在起飛後，撞上飛鳥，導致右側引擎起火墜毀，當時機上2名飛行員也是及時跳傘逃生。2018年1月同樣也有一架米格-29K戰機在起飛後，突然轉向，最後墜毀在漢薩海軍基地內。

▲ MiG-29戰鬥機出勤率不高。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，印度海軍最初共採購了45架米格-29K戰機，並將這些戰機全數部署在漢薩海軍基地。印度主計審計長公署（The Comptroller and Auditor General of India）曾在2016年的報告中指出，這些米格-29K戰機存在許多技術上的缺陷，大幅降低了機隊的總服役時間，出勤率相當低，其中米格-29K機隊的出勤率僅15.93%到37.63%，而米格-29KUB的出席率也只有21.2%至47.14%。

▲ 印尼海軍首艘國產航空母艦「維克蘭特級航空母艦」（圖／翻攝自維基百科）

米格-29K頻繁的事故，可能影響印度海軍後續採購艦載機的意願，印度軍方目前正招標57架艦載機，計劃2022年於首艘國產航母「維克蘭特級航空母艦」（INS Vikrant）上部屬。包括法國達梭集團（Dassault）疾風M型戰機（Rafale）、美國波音（Boeing）F/A-18E/F「超级大黄蜂」艦載機（F/A-18E/F Super Hornet）以及俄羅斯米格航空器集團（Russian Aircraft Corporation MiG）米格-29K艦載機都參與了本次競標。

 
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