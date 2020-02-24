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持石塊砸破牙醫診所玻璃被揪出　他喊冤：休診害我痛7天！

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▲桃園檢方對高男因約診吃閉門羹持石塊砸破璃，在診所人員未深究下予以不起訴。（圖／資料照片

▲桃園檢方對高男因約診吃閉門羹持石塊砸破璃，在診所人員未深究下予以不起訴。（圖／資料照片)

記者楊熾興／桃園報導

54歲高姓男子因不滿桃園市八德區一間牙醫診所約診後卻又關門休診，害他牙疼一週，憤而持石塊砸破玻璃後闖入，診所事後報警調閱監視器逮人，高男被依毀損、竊盜未遂罪嫌送辦，不過，高男喊冤：「不是要偷東西！」他是約診前往卻碰到休診，害他牙齒痛了一週，才憤而會跑到診所砸玻璃，檢方採信高男說詞，偵結予以不起訴。

檢警調查，該牙醫診所在2019年11月間發現玻璃破裂、有遭人闖入痕跡，報警調閱監視器找到高男，一度懷疑他是要行竊財物，但清點後並無發現損失，高男仍被警方依毀損、竊盜未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

高男供稱，他砸破診所的玻璃，不是要進去偷東西，是因不滿預約看診卻碰到休診，害得他牙齒痛了一週，越想越不甘心才趁著深夜，持石塊砸破診所玻璃，原本想進入繼續砸東西，想到診所有監視器，擔心犯行被拍下，改進入診所想找主機並刪除畫面，但找了很久都沒找到，抽屜內的現金、手錶及首飾等，他都沒有偷。

由於診所已撤回對高男的毀損告訴，診所人員證實財物都沒有損失，對高男的辯解也無意見，檢方認為高男所言可採，且無積極證據可證明高男有行竊之意，偵結予以不起訴。

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