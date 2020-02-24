廣東也出現新冠肺炎「二次感染」！患病兒童治癒回家…隔離期間再中招

▲廣東出現新冠肺炎「二次感染」。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市日前也驚傳出現一位新冠肺炎患者「二次感染」。據《南方+客戶端》報導，廣州市婦女兒童醫療中心出院的第一例兒童患者出院時2次咽拭子、肛拭子陰性，但在回家隔離的時候，經過疾控人員上門檢查發現，出現了肛拭子陽性的情況。目前，該兒童已在廣州市第八人民醫院隔離。

廣州市婦女兒童醫療中心副院長龔四堂表示，根據廣東兒科專家達成的共識，廣東兒童患者的出院患者比國家標準更嚴格，出院要達到2次咽拭子、肛拭子陰性才行，相隔1天採樣；在該院收治的兒童患者中，從一開始出院時就按照這個標準。

那為什麼會出現這樣的情況？龔四堂坦言，目前對這個機理還不清楚，「肛拭子測出核酸陽性，是否存在活病毒？到底毒性多強？是否具有傳染性？傳染性多大？現在還是未知數，但只要一發現，都會及時進行隔離。」

廣州市婦女兒童醫療中心24日表示，據該院臨床觀察和專家交流，目前廣東的兒童患者以輕型、普通型、無症狀感染為主，尚無重症和危重症患兒，以家庭聚集型發病為主。

此前，四川19日開始傳出成都望江錦園一名新冠病毒患者，治癒後回家隔離，但在隔離第10天再度檢查出「核酸陽性」。目前相關機構已接走家屬與患者，四川衛健委已證實此訊息真實。