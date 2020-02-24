快訊／再新增2例新冠肺炎！　第27例太太、小兒子確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布2例新冠肺炎確診個案（案29、30），個案為案27的太太和小兒子。案27的小兒子因工作關係頻繁來往中國大陸，過年也曾和有旅遊史的朋友聚餐，在父親和哥哥（案28）昨日確診後，就被列為高度懷疑的可能感染源，在昨日檢驗後，和同樣出現症狀的媽媽一同確定感染。

▲中央流行疫情指揮中心今再度公布確診病例。（圖／記者林敬旻攝）

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案29於1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案之密切接觸者，而收治入院採檢，於今日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史之友人聚餐，目前感染源釐清中。

案30於2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案之密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診，目前無發燒亦無不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

指揮中心表示，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28至30）、50人陰性，其餘檢驗中。