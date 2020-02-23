罷韓總部恐被開罰！「高雄過好日」祭出反制：下周一將檢舉韓國瑜

地方中心／高雄報導

罷韓連署正式突破51萬，但高雄市選委會於21日寄出通知給罷免領銜人陳冠榮並表示，他違反選罷法規定。對此，臉書社團「高雄好過日」則祭出反制並表示，將對韓國瑜提出檢舉，而台灣基進新聞輿情部副主任張博洋針對此事表示，「根本就是只允許韓國瑜放火，不准百姓罷免」。

▲張博洋表示，高雄市選委會也不是韓國瑜個人的反罷免辦事處。（圖／記者洪正達攝）



高雄好過日提到，「韓市府認為『光復高雄』，是罷免辦事處的理由乃自由心證，全部證據就只有：『掛有帆布看版、設有辦公桌椅及人員出入』這樣而已。而『光復高雄總部』是『陳冠榮設立』的『罷韓辦事處』這個最重要的構成要件，則毫無證據！」，而同時高雄好過日也決定檢舉被罷免人韓國瑜。

對此，張博洋23日在接受媒體聯訪，被問及此事時則表示，「有關網路社團高雄好過日的這個部分，由於韓市長這行為很明顯，就是只允許韓市長放火，不允許百姓罷免， 韓國瑜今天想要認定哪個地方是陳冠榮先生私設的連署攤位，他就直接這樣下了這公文來指控，而這樣會造成10-100萬的罰鍰。」

▲罷韓連署突破51萬。（圖／記者洪正達攝）

張博洋也提到，「韓市府這樣總總的行為，包含對連署書格式的挑剔、公文回覆的緩慢、連署攤位的打壓，其實都是在實實在在告訴高雄民眾，其實光復高雄總部，不是陳冠榮先生他連署的辦事處，但高雄市選委會已經很明顯，變成高雄市長韓國瑜的反罷免辦事處。」

張博洋還說：「我認為這次民眾辦理這樣的檢舉提案，也是要強調這公平性，如果市長你認為說，我們的光復高雄總部，不可以變成陳冠榮德辦事處，高雄市選委會也不是你個人的反罷免辦事處。」

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