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學測成績明上午9點公布！13.3萬考生上網查詢看這裡

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大考中心指出，考生如對學測成績有疑義，請於25日起至3月2日止上網查詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳詩璧／台北報導

109學年學測成績將於明（24日）公布，成績通知單25日寄發。全台13.3萬考生，如果是個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話查詢。申請補發日期自2月26日起至3月2日止，逾期不予受理。

大考中心說明， 24日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9 時起，即可至中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

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▲大學學測，考生前往考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲學測成績明早公布，可透過2種方式，先查成績。（圖／記者林敬旻攝）

另外，公布成績當日上午大考中心網站首頁將改為簡易版首頁。各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表於同日公布於中心網站。

大考中心說，考生如對該次學測成績有疑義，請於25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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