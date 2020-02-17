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2020洛杉磯藝博會

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圖、文／孫韶蓮

洛杉磯藝博會(LA Art Show)邁入第二十五週年，今年的矚目焦點包括圖形藝術家埃舍爾 (M.C. Escher)、義大利藝術家Lorenzo Marini、Kaws、Banksy、Jeff Koons和Robert Vargas的現場塗鴉藝術。

Kaws

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

Jeff Koons

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

Banksy

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

埃舍爾歷年藝術作品由Walker Fine Art佈展。埃舍爾擅長將數學原理中的不規則與規則的幾何圖形進行創作，本展區為洛城首度展覽最齊全的MC 埃舍爾展覽。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

義大利藝術家Lorenzo Marini的Alpha Cube由Sabino Maria Frassà策展、Bruce Lurie Gallery展出一個集裝置藝術與互動藝術為一體的立方體空間，空間內的符號為由文字轉換化成的表情符號。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

Robert Vargas為著名的壁畫與塗鴉人像藝術家，他在現場為訪客做人像塗鴉創作。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

----------------
孫韶蓮 
企業家、作家、策展人 

Instagram: giovannasun

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

 出版品：
商業叢書：「Shopify電商創業寶典」
小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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