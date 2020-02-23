「魔王級路線」太平公路36彎自行車賽　近千車友挑戰80公里路程

▲魔王級車道「2020梅山36彎自行車挑戰賽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有魔王級車道之稱的「2020梅山36彎挑戰賽」，22日清晨7時由縣長翁章梁等人在梅山公園鳴槍出發，挑戰的車友騎上162甲線太平公路，短短10餘公里將上升到海拔1000公尺的太平村，是一條挑戰耐力、體力與毅力的超級路線。翁章梁感謝這麼多愛好運動的車友共襄盛舉，也歡迎大家來嘉義騎行、賞風景、喝好茶、吃美食。

以36處蜿蜒彎道聞名的太平公路36彎，海拔落差1千公尺，向來被單車族視為「魔王級路線」，通過挑戰後來到太平雲梯的頂端，居高臨下，雲嘉南無敵美景一覽無遺，堪稱是天使與魔鬼的賽道結合。

▲「單車甜心」魏華萱擔任車隊領航。（圖／記者翁伊森翻攝）

為響應這場超級鐵騎賽事，「單車甜心」魏華萱也加入騎行行列，擔任車隊領航，與翁章梁、梅山鄉長林俊謀和嘉義縣文化觀光局長許有仁等人，一起為來自全國的車友加油打氣。

梅山36彎自行車挑戰賽從梅山公園出發，沿途經過太平公路36彎、太平村、太興村接166線道往瑞里，再從出水坑方向從竹崎鄉瑞水公路經過台3線回到起點，全長80公里，6.5小時完賽者將發給完騎證明和獎牌。

挑戰36彎魔王賽道有900名來自全台各地的車友報名參加，22日一早齊聚梅山公園，蓄勢待發，準備挑戰自我極限，征服36彎魔王級賽道。來自新北市現年77歲的程敬弘老當益壯，像是一尾活龍，他要以跟隨著他南征北討多年的坐騎，登上雲之巔。

梅山好風光，還有魔王級單車路線，翁章梁誇讚主辦單位中華民國自行車協會很有眼光，挑選這麼一條優質的賽道來歡迎全國的車友。

翁章梁說，梅山鄉是阿里山高山茶最大產區，沿途風景明媚，茶香四溢，現在又是櫻花盛開期間，還有太平雲梯的雲海美景、太平老街、圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、太興岩和竹崎親水公園等知名景點，車友騎車運動練身體，還能賞風景，喝好茶，吃美食，是人生一大樂事。

▲魔王級車道「2020梅山36彎自行車挑戰賽」近千名車友挑戰該車道。（圖／記者翁伊森翻攝）

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