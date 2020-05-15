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花蓮雲門翠堤倒塌照成「地獄梗圖」！他怒：不要拿他人的傷痛當作笑點

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▲▼雲門翠堤，雲翠大樓，花蓮，花蓮地震，206花蓮強震，怪手、沙袋支撐大樓增加穩定。（圖／記者季相儒攝）

▲花蓮雲門翠堤大樓倒塌，當時派出怪手、沙袋支撐大樓增加穩定。（圖／記者季相儒攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

網路上有許多詼諧幽默的地獄梗圖，但有時需要注意開玩笑的程度，不應該踩著別人的傷口當作笑話。近期網路上有一張地獄梗圖，引用2018年花蓮雲門翠堤大樓倒塌的圖片，改成「2020年」與「動物森友會」的梗圖，遭到花蓮小學老師批評，「這張照片是花蓮之痛，改圖再創是不能踩在他人傷口上的」。

2020年自年初以來，發生許多令人遺憾的事情，其中新冠肺炎疫情重創全球，許多國家實施封城，民眾們待在家防疫。Switch於3月推出新遊戲《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing：New Horizon）在全球掀起一股熱潮；有網友以此話題製作一張梗圖，使用2018年花蓮的雲門翠堤大樓倒塌，搜救人員前往當地救援的圖片當作背景，雖然只是一個玩笑，但此事件卻是花蓮人心中的痛。

請繼續往下閱讀...

2018年2月6日花蓮雲門翠堤大樓倒塌案，因設計、監造、施工之重大瑕疵，致雲門翠堤於地震發生才8秒鐘即倒塌，造成14人死亡。FB粉絲團「朕的產生器」利用此事件將倒塌的大樓比喻為「2020年」，前來搜救的人員比喻為「動物森友會」。引來花蓮居民留言，「花蓮鄉親真的笑不出來，可能我沒幽默感吧，但那是14條寶貴的性命啊。」

花蓮小學老師唐宇新在個人臉書上引用此圖表示，這張照片是花蓮之痛，這是當年花蓮大震時雲門翠堤倒塌時，政府動員在地所有救援隊前往救災的照片，「改圖者應該也很清楚，改圖再創是不能踩在他人傷口上的」，並建議該粉專管理者將此文撤下，「這僅只於在下道德提醒而已。」

唐宇新表示，地獄梗究竟是好還是壞，仍是值得大家思考的課題，「雖然觀看地獄梗的網民多數只是藉由梗圖造成的失諧感釋放壓力，但觀察地獄梗貼文底下的留言，仍充滿歧視的言論，這些言論在同溫層裡看似無害，但這是否在潛意識裡煽動了對其他族群的偏見？在我們靠著迷因解憂的同時，是否造成了特定族群的傷害？」地獄梗是一種將笑點建立在他人痛苦之上的迷因，儘管言者無心，難免聽者有意。

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