玉里天主堂倉庫失火幾全毀！　神父劉一峰心痛仍自勉勇敢面對

▲▼倉庫內但大量二手衣物、書籍付之一炬幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

遠從法國來台傳教服務超過半世紀的神父劉一峰，長年推動資源回收，22日清晨6點左右，位於玉里鎮新昌一街的資源回收場驚傳失火，幸好無人傷亡，但大量二手衣物、書籍付之一炬幾乎全毀，劉神父說「很難過」！原本才剛整理、全部粉刷煥然一新，現在心血付之一炬，真的相當難過。

玉里天主堂附設的玉昌物流倉庫，位於玉里鎮新昌一街23號，去年4月也曾遭竊盜還被縱火，才事隔不到1年，22日清晨6時左右有居民報案倉庫冒出陣陣濃煙，由於回收倉庫尚未開門，造成火場內悶燒。

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倉庫工作人員表示，早上要去上班，卻發現倉庫失火燃燒，原本整理好要賣給客人的東西眼睜睜看著燒毀，書籍等愛心物資被火燒光，所幸好二手家具區、電器等未受波及。

玉里消防分隊派出消防車趕往現場，在倉庫後方發現火舌竄出，立即破門灌救，幸好沒有發現人員在屋內。玉里消防分隊表示，現場燃燒面積約300平方公尺，財物損失約10多萬元，起火原因仍待調查。

▲▼神父劉一峰自勉表示，我們現在不能哭啦，一定要勇敢面對。

劉神父說，他早上趕到倉庫看到火災，屋頂、貨架和物資被燒壞，本來有很多二手書有一半以上被燒光，剩下的都被水打溼不能用了，倉庫內的監視器也被燒掉了，「心情很難過」！他說，損失約30到40萬，這對大家都是很大的考驗，「我們現在不能哭啦，一定要勇敢面對」。

劉一峰20多年前注意政府重視環保，他也開始推動資源回收，幫助弱勢者自力更生，如今他的回收場，有70多人一起工作，有街友、有更生人，透過工作，重新與社會連結。

79歲的劉一峰是花蓮玉里天主堂、安德啟智中心負責人，長年照顧弱花蓮偏鄉弱勢族群，被在地人暱稱是「玉里的法國爸爸」，3年前取得中華民國身分證，是縣內外籍神父取得我國身分證的第一人。

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