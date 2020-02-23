忍不住了！四川廣場「擠滿人」脫口罩喝茶聊天...7名官員被處罰

▲四川廣元民眾一起喝茶聊天，距離相當近。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情仍未結束，許多相關醫護還在前線奮鬥，但卻有些市民已經憋不住。四川廣元一家商場外面，許多人開心坐在廣場，更摘下口罩邊喝茶邊大聊特聊，影片很快登上微博熱搜。

根據「人民日報」報導，廣元市20日公佈，恢復室外壩壩茶、室外體育、室外遊樂場所營業，美甲店允許開業，室內營業場所要適當控制人流數量，顧客在酒店大堂用餐時應保持一定的間距。

公告發出的第二天陽光明媚，城區裡很多地方都出現大量人潮聚集的狀況。該影片拍攝於21日下午，拍攝地點為廣元市利州廣場，許多人就坐在廣場，開心的聊天喝茶，完全不擔心聚在一起會感染。

廣元市21日晚間緊急再發公告，提醒群眾目前仍處於重大突發公共衛生事件Ⅰ級應急響應期間，疫情傳播風險較大，要自覺遠離人員聚集場所，不參與人員聚集活動，在人員較多場所要佩戴口罩。

各室外經營商戶要拉大經營攤位間距，每個攤位週邊邊緣保持1.5米以上距離，並做好經營場地消殺工作。城管執法、市場監管部門和基層社區要加強監督、管理，嚴重違反規定的，依法予以處罰。

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

四川省廣元市紀委監委23日消息，該市紀委監委對廣場壩壩茶人員大量聚集進行了調查。經研究決定，對廣元市城管執法局廣場服務中心主任張東予以黨紀立案審查，對廣元市文旅集團武則天文化旅遊公司商管中心經理曹建峰予以政務立案調查；責令廣場服務中心工會主席母紹宏等7名相關工作人員作出深刻檢討並通報批評。

通報中指出，廣元市文旅集團武則天文化旅遊公司作為利州廣場壩壩茶攤位經營者的管理單位、落實市委政府、市指揮部關於嚴防聚集的要求不到位，雖然制定了防控預案，但不細緻、不具體，缺乏針對性和操作性，在經營主體沒有採取有效防控措施的情況下就放任其「一開了之」，有主要責任。

廣元市城管執法局下屬事業單位廣元市城區廣場服務中心，作為負責利州廣場疫情防控工作的主責單位元，工作方式簡單、作風深不實，對監管地區可能出現的疫情防控風險預判不准，人員聚集後勸阻制止不力，負有監管責任。

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